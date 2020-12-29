Hırvatistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem

4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından komşu ülke Slovenya'da önlem olarak nükleer santral kapatıldı.Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'da salı günü 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün başkent Zagreb'in yaklaşık 45 kilometre güney doğusunda olduğu kaydedildi.

Hırvat medyasında çıkan haberlerde, yerin 10 kilometre altında meydana gelen sarsıntı nedeniyle Petrinja kentinde en az bir çocuğun yaşamını yitirdiği aktarıldı. Petrinja ve Sisak'ta birçok binanın yıkıldığı bildirilirken, başkent Zagreb'de de yer yer ağır hasar meydana geldi. Petrinja ve Sisak'taki hastanelerin de deremde ağır hasar aldığı kaydedildi.

Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumbovic yetkililerin halen yıkımın büyüklüğünü tespit etmeye çalıştıklarını. Yıkılan binalardan birinin neyse ki boş durumdaki bir anaokulu olduğunu kaydetti.

Dumbovic "Kent dev bir enkaza döndü. İnsanları kurtarıyoruz, hayat kurtarıyoruz. Ölülerimiz var, kayıplarımız var, yaralılarımız var. Tam bir felaket" diye konuştu.