ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 3 gün sürecek 8. Uluslararası Yıllık Balkan Konferansı başladı.
Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesinin ev sahipliğinde Türk Tarih Kurumu ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Anadolu-Balkanlar-Orta Avrupa Sınırlarını Aşmak: Tarih, Sanat, Ekonomi ve Hukukun Karmaşık İlişkisi" başlıklı konferansın açılışına Türkiye ve Balkan ülkelerinin yanı sıra İngiltere, Polonya, Almanya ve Romanya'dan akademisyenler katılıyor.
Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Balkanlar'ın köklü ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek, Osmanlı'nın sınırlarını paylaştığını bölgelerde sadece askeri ve diplomatik değil, kültürel ve ticari ilişkiler de kurduğunu vurguladı.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da Zagreb'in Orta Avrupa ve Balkanlar'ın ortasında bulunması nedeniyle stratejik öneme sahip olduğunu söyleyerek, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin Avarlar dönemine dayandığını aktardı.
İki ülke arasında siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerin son derece iyi olduğunu kaydeden Ak, Zagreb'in ev sahipliğindeki konferansın da bu iyi ilişkilere büyük katkı sağladığını ifade etti.
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu ise Türk tarihinin hem geçmiş hem de güncel olarak öğrenilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vesna Vlahovic Stetic de 3 günlük konferansta güncel konuların ele alınacağını aktardı.
Bu arada, konferans kapsamında ayrıca Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Osmanlı Belgelerinde Hırvatistan" isimli serginin açılışı da yapıldı.
Konferansta Balkan ülkeleri arasındaki göç, ticaret, kültürel etkileşim ve bölgedeki Osmanlı mirası konuları ele alınacak, farklı ülkelerden akademisyen ve uzmanlar tarafından bu konular üzerine oturumlar düzenlenecek.
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