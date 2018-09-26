HABER

Hırvatistan'da "Balkan Konferansı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 16:56 | Son Güncelleme

Başkent Zagreb'de düzenlenen 3 günlük konferansa, Türkiye ve Balkan ülkelerinin yanı sıra İngiltere, Polonya, Almanya ve Romanya'dan akademisyenler katılıyor

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 3 gün sürecek 8. Uluslararası Yıllık Balkan Konferansı başladı.

Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesinin ev sahipliğinde Türk Tarih Kurumu ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Anadolu-Balkanlar-Orta Avrupa Sınırlarını Aşmak: Tarih, Sanat, Ekonomi ve Hukukun Karmaşık İlişkisi" başlıklı konferansın açılışına Türkiye ve Balkan ülkelerinin yanı sıra İngiltere, Polonya, Almanya ve Romanya'dan akademisyenler katılıyor.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Balkanlar'ın köklü ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek, Osmanlı'nın sınırlarını paylaştığını bölgelerde sadece askeri ve diplomatik değil, kültürel ve ticari ilişkiler de kurduğunu vurguladı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da Zagreb'in Orta Avrupa ve Balkanlar'ın ortasında bulunması nedeniyle stratejik öneme sahip olduğunu söyleyerek, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin Avarlar dönemine dayandığını aktardı.

İki ülke arasında siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerin son derece iyi olduğunu kaydeden Ak, Zagreb'in ev sahipliğindeki konferansın da bu iyi ilişkilere büyük katkı sağladığını ifade etti.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu ise Türk tarihinin hem geçmiş hem de güncel olarak öğrenilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vesna Vlahovic Stetic de 3 günlük konferansta güncel konuların ele alınacağını aktardı.

Bu arada, konferans kapsamında ayrıca Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Osmanlı Belgelerinde Hırvatistan" isimli serginin açılışı da yapıldı.

Konferansta Balkan ülkeleri arasındaki göç, ticaret, kültürel etkileşim ve bölgedeki Osmanlı mirası konuları ele alınacak, farklı ülkelerden akademisyen ve uzmanlar tarafından bu konular üzerine oturumlar düzenlenecek.

PARTNERAnne ve babasından şiddet gören çocuk görürseniz hemen bunları yapın!Anne ve babasından şiddet gören çocuk görürseniz hemen bunları yapın!
Ermenistan'da 64 gün tutuklu kalan Umut Ali'nin yolunu gözlüyorlarErmenistan'da 64 gün tutuklu kalan Umut Ali'nin yolunu gözlüyorlar
Yavru kedilere, YYÜ Kedi Araştırma Merkezi sahip çıktıYavru kedilere, YYÜ Kedi Araştırma Merkezi sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan Konferans Zagreb

En Çok Okunan Haberler

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.