ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 3 gün sürecek 8. Uluslararası Yıllık Balkan Konferansı başladı.

Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesinin ev sahipliğinde Türk Tarih Kurumu ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Anadolu-Balkanlar-Orta Avrupa Sınırlarını Aşmak: Tarih, Sanat, Ekonomi ve Hukukun Karmaşık İlişkisi" başlıklı konferansın açılışına Türkiye ve Balkan ülkelerinin yanı sıra İngiltere, Polonya, Almanya ve Romanya'dan akademisyenler katılıyor.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Balkanlar'ın köklü ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek, Osmanlı'nın sınırlarını paylaştığını bölgelerde sadece askeri ve diplomatik değil, kültürel ve ticari ilişkiler de kurduğunu vurguladı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da Zagreb'in Orta Avrupa ve Balkanlar'ın ortasında bulunması nedeniyle stratejik öneme sahip olduğunu söyleyerek, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin Avarlar dönemine dayandığını aktardı.