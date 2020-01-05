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  4. Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi başladı

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 09:40 | Son Güncelleme

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi başladı

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'da halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Ülkede kayıtlı 3 milyon 854 bin 747 seçmen, kurulan oy merkezlerinde yerel saatle 19.00'a kadar oylarını kullanabilecek.

Hırvatistan'da halk, ikinci tura kalan Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic ve merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifakın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic arasında seçim yapacak.

Ülkede 22 Aralık 2019'da yapılan ve 11 adayın yarıştığı ilk turda, hiçbir ismin yüzde 50 barajını geçememesi üzerine en çok oy alan iki adaydan biri, bugünkü ikinci turun ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olacak.

Hırvatistan'da 5 yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi olmayan ilk sonuçlarının ise gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı seçimi Hırvatistan ikinci tur Oylama

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