HABER

Hırvatistan’da emeklilik yaşı protestoları hükümete geri adım attırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 13:25 | Son Güncelleme

Hırvatistan’da 67’ye yükseltilen emeklilik yaşının yeniden 65’e düşürülmesi için başlatılan imza kampanyasının ardından hükümet geri adım attı.Hırvatistan’da emeklilik yaşının 65’ten 67’ye çıkarılmasının ardından emeklilik yaşının yeniden 65’e düşürülmesi için ülke genelinde protestolar ve imza kampanyası başlatılmıştı.

Hırvatistan’da 67’ye yükseltilen emeklilik yaşının yeniden 65’e düşürülmesi için başlatılan imza kampanyasının ardından hükümet geri adım attı.
Hırvatistan’da emeklilik yaşının 65’ten 67’ye çıkarılmasının ardından emeklilik yaşının yeniden 65’e düşürülmesi için ülke genelinde protestolar ve imza kampanyası başlatılmıştı. Hırvatistan yasalarına göre seçmen sayısının en az yüzde 10’undan (yaklaşık 370 bin kişi) imza toplanması durumunda hükümetin referandumu düzenlemek zorunda kalması amaçlanan imza kampanyasına 700 bin kişi imza attı. İmza kampanyasının kısa sürede geniş kitlelere yayılmasının ardından hükümetten geri adım geldi.
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, konuya ilişkin açıklamasında halkın isteğine kulak verilmesi gerektiğini ifade ederek emeklilik yaşının yenide 65’e düşürüleceğini belirtti. Plenkovic, “Böylece, vatandaşlarımızın bize söylediklerini dinlediğimizi göstermiş olacağız.Bununla vatandaşlarımızın bize söylediklerini dinlediğimizi gösteriyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızdan bazıları 65 yaşından sonra da çalışmaya devam etmek istiyor ve biz de revize edilmiş bir yasa önergesi ile bunu mümkün kılacağız” dedi.
Geçtiğimiz Aralık ayında parlamentoda emeklilik yaşının 65’ten 67’ye yükseltilmesi kabul edilmişti.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Metrobüs durağındaki mescit kapatıldı mı? İBB'den açıklamaMetrobüs durağındaki mescit kapatıldı mı? İBB'den açıklama
Evlilik okulu "İnanç" ile başlıyorEvlilik okulu "İnanç" ile başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Tartıştığı eşi ve oğluna dehşeti yaşattı! Önce fiziksel şiddet sonra kurşun

Tartıştığı eşi ve oğluna dehşeti yaşattı! Önce fiziksel şiddet sonra kurşun

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'den Uzunçayır metrobüs durağındaki mescide ilişkin açıklama

Metrobüs durağındaki mescit kapatıldı mı? İBB'den açıklama

TEKNOFEST'te SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

Gören telefonuna sarıldı!

Bursa'da avukattan polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti!

Taksim'de panik anları! Kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.