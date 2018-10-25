ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Gülcan Acar'ın "Gündüz Düşleri" konulu fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

Başkentteki Hırvatistan-Türkiye Dostluk Derneği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle açılan sergide, Acar'a ait 35 fotoğraf ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Dernek binasında düzenlenen açılışa katılan Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, yaptığı açıklamada, fotoğraflarla Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinin anlatıldığını ifade etti.

Acar da Hırvatistan'ın Türk kültürüyle yakından ilgilendiğini ve bundan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Acar, ziyareti vesilesiyle Zagreb'de de fotoğraf çalışmaları yapacağını söyledi.

Hırvatistan'ın tanınmış fotoğrafçılarından Damir Hoyka da mesleğinin sınır tanımadığını ifade ederek, "Fotoğraf, herkesin anlaşabildiği evrensel bir dildir." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi 31 Ekim'e kadar açık kalacak.

