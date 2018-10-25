HABER

Hırvatistan'da "Gündüz Düşleri" sanatseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 22:29 | Son Güncelleme

Gülcan Acar'a ait 35 fotoğraftan oluşan sergi 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Gülcan Acar'ın "Gündüz Düşleri" konulu fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

Başkentteki Hırvatistan-Türkiye Dostluk Derneği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle açılan sergide, Acar'a ait 35 fotoğraf ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Dernek binasında düzenlenen açılışa katılan Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, yaptığı açıklamada, fotoğraflarla Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinin anlatıldığını ifade etti.

Acar da Hırvatistan'ın Türk kültürüyle yakından ilgilendiğini ve bundan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Acar, ziyareti vesilesiyle Zagreb'de de fotoğraf çalışmaları yapacağını söyledi.

Hırvatistan'ın tanınmış fotoğrafçılarından Damir Hoyka da mesleğinin sınır tanımadığını ifade ederek, "Fotoğraf, herkesin anlaşabildiği evrensel bir dildir." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi 31 Ekim'e kadar açık kalacak.

PARTNER'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek
Sivas'ta 'kar' yağışı ve 'tipi' ulaşımı etkilediSivas'ta 'kar' yağışı ve 'tipi' ulaşımı etkiledi
Tekfen Filarmoni Orkestrası Mersin'de sahne aldıTekfen Filarmoni Orkestrası Mersin'de sahne aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gülcan Acar Hırvatistan sergi

En Çok Okunan Haberler

Taciz iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut imajıyla şaşırttı!

Taciz iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut imajıyla şaşırttı!

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hastanede! Bebek geliyor

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hastanede! Bebek geliyor

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango 25 Ekim Süper Loto sonucu

Süper Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango 25 Ekim Süper Loto sonucu

Bin 500 Türk, Leros Adası'nda mahsur kaldı

Bin 500 Türk, Leros Adası'nda mahsur kaldı

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.