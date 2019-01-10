HABER

Hırvatistan'da hidroelektrik santralinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 18:52 | Son Güncelleme

Dubrovnik şehri yakınlarındaki santralde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçiye ise hala ulaşılamadı

DUBROVNİK (AA) - Hırvatistan'ın güneyindeki Dubrovnik şehri yakınında bulunan bir hidroelektrik santralinde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.

Dubrovnik Polisinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde santraldeki bir tünelde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı, yaşamını yitiren bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, patlama sırasında tünelde bulunan 2 işçiye henüz ulaşılamadığı, hafif yaralanan ve santralden çıkmayı başaran 3 işçinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ölen işçinin cansız bedeninin, santrali denize bağlayan drenaj kanalında itfaiye ekiplerince bulunduğu, patlamanın sebebinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Gazetecilerden buzla kaplı gölde kutlamaGazetecilerden buzla kaplı gölde kutlama
Önce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçtiÖnce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dubrovnik Hırvatistan hidroelektrik santrali yangın

En Çok Okunan Haberler

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

KOBİ'lere kredi desteğinin ayrıntıları

KOBİ'lere kredi desteğinin ayrıntıları

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eren Erdem’in avukatlarından tutuklanmasına itiraz

Önce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçti

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Batman'da Suriyeli kuyruğu! Mülakata akın ettiler: Sebebi ise...

Batman'da Suriyeli kuyruğu! Mülakata akın ettiler: Sebebi ise...

CHP'li vekilden yerel seçimler öncesinde gündem yaratacak iddia!

Yerel seçimle ilgili bu iddia eğer doğruysa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.