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  4. Hırvatistan'da huzurevinde çıkan yangında 6 kişi öldü

Hırvatistan'da huzurevinde çıkan yangında 6 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 13:14 | Son Güncelleme

Hırvatistan'da huzurevinde çıkan yangında 6 kişi öldü

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarındaki Zagorje'de bulunan Andrasevac Huzurevi'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti.

Hırvatistan İçişleri Bakanlığı Emniyet Sözcüsü Vjekoslav Madjaric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sabah saatlerinde çıkan yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiğini kaydeden Madjaric, dumandan etkilenen huzurevi sakinlerinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Madjaric, yangının neden çıktığının olay yeri incelemesi sonucunda belirleneceğini vurguladı.

Bu arada, olay yerine gelen Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile İçişleri Bakanı Davor Bozinovic de elim olaydan üzüntü duyduklarını belirtti.

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