HABER

Hırvatistan'da "Kitap Denizi" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 16:47 | Son Güncelleme

Başkent Zagreb'deki Zrinjevac Parkı'nda 14 Temmuz'a kadar devam edecek etkinlik, kitapseverlere yemyeşil doğada kitap okuma keyfini yaşatacak

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bu yıl beşincisi düzenlenen "Kitap Denizi" etkinliği kitapseverlere yemyeşil doğada kitap okumanın keyfini yaşatıyor.

Başkentteki Zrinjevac Parkı'nda kurulan beyaz şemsiye ve şezlonglar, kitap tutkunlarına sıcak yaz günlerinin tadını edebiyatla çıkarma fırsatı sunuyor.

Etkinliği düzenleyen Lumen Yayınevi'nin müdürü Ana Marija Zuzul, AA muhabirine, edebiyat ve doğayı birleştirmek fikriyle yola çıktıklarını belirterek, "Beyaz şemsiye ve şezlonglarla oluşturduğumuz görsel şölende, kitapseverlerin gölgede kitap okumalarına olanak sağlıyoruz." dedi.

Başkentteki etkinlikte kurulan stantlarda kitapseverler için Hırvatça ve İngilizce 300 kitaptan oluşan sergi de açıldı.

"Kitap Denizi" etkinliği 14 Temmuz'a kadar devam edecek.

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Kaymakamın oğlunun son anları kameradaKaymakamın oğlunun son anları kamerada
Fotoğraf çekmek için canlarını tehlikeye attılarFotoğraf çekmek için canlarını tehlikeye attılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan kitap park Zagreb

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

Bakanlık duyurdu! Pençe Harekatı'nda sıcak gelişme

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha önce 5 kez 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.