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  4. Hırvatistan'da sandık çıkış anketlerine göre sosyal demokrat aday Milanovic önde

Hırvatistan'da sandık çıkış anketlerine göre sosyal demokrat aday Milanovic önde

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 21:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların kapatılmasının ardından yayınlanan ilk sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Zoran Milanovic oyların yüzde 53,25'ini, mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ise yüzde 46,75'ini aldı

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yayımlanan ilk sandık çıkış anketlerine göre, sosyal demokrat aday Zoran Milanovic yarışı önde götürüyor.

Hırvatistan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemleri yerel saat ile 19.00'da sona erdi.

İkinci turda merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifakın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic yarıştı.

Sandıkların kapatılmasının ardından yayınlanan ilk sandık çıkış anketlerine göre Milanovic oyların yüzde 53,25'ini, Kitarovic ise 46,75'ini aldı.

Çıkış anketlerine yurt dışında kullanılan oyların dahil edilmediği açıklandı.

Devlet Seçim Komisyonunun (DIP) resmi olmayan sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.

Bu arada, yerel saat ile 16.30'a kadar kayıtlı seçmenlerin yüzde 43,52'sinin oy kullandığı da açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı seçimi Hırvatistan ikinci tur

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