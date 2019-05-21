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Hırvatistan'da Türk Filmleri Haftası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 22:44 | Son Güncelleme

Başkent Zagreb'de Yavuz Turgul'un "Av Mevsimi" filmiyle başlayan etkinlik büyük ilgi gördü

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "8. Türk Filmleri Haftası" etkinliği başladı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Hırvatistan-Türkiye Dostluk Derneği iş birliğinde başkent Zagreb'deki Avrupa Sineması'nda Yavuz Turgul'un "Av Mevsimi" filmiyle açılışı gerçekleşen etkinlik büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, burada yaptığı konuşmada, bu yılki Türk Filmleri Haftası'nın oldukça zengin bir içerikle sinemaseverlerle buluşacağını söyledi.

Hırvatistan-Türkiye Dostluk Derneği Başkanı Goran Beus Richembergh da sinema haftası etkinliğiyle Türkiye'nin sanat ve kültürünün Hırvatistan'da tanıtılma imkanı bulduğunu belirterek, Hırvat halkının bu etkinliğe oldukça ilgi gösterdiğini ifade etti.

Zagreb'de 26 Mayıs'a kadar devam edecek etkinlik kapsamında "Buğday", "Kalandar Soğuğu", "Kardeşim Benim", "Bütün Saadetler Mümkündür", "Rüya", "İftarlık Gazoz", "Sofra Sırları", "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" ve "Ahlat Ağacı" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

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açılış Hırvatistan Türk Filmleri Haftası

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