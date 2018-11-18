Hırvatistan'da Vukovar katliamının kurbanları anıldı

VUKOVAR (AA) - Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar'da, 1991'de Yugoslav Halk Ordusu (JNA) ve Sırp paramiliter birlikler tarafından öldürülen binlerce kurban, on binlerce kişinin katıldığı törenle anıldı.

Ülkenin eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan savaşta kuşatma altında kalan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Vukovar'da düzenlenen törene, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Başbakan Andrej Plenkovic, Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, Savunma Bakanı Damir Krsticevic ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Hırvatistan genelinden ve yurt dışından on binlerce kişinin katıldığı anma töreni, 27 yıl önce Vukovar'da yaralananların taşındığı ve tedavi edildiği hastane binası önünde başladı.

Başbakan Plenkovic, törende yaptığı konuşmada, Vukovar'ın savaşta "direniş ve özgürlüğün sembolü" olduğunu anımsatarak şehrin yeniden ayağa kalkması ve Vukovar'a yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Meclis Başkanı Jandrokovic de Vukovar'ın, sorunların silahla çözülmesinin en trajik örneklerden birisi olduğunu belirterek "Sorunları barış yoluyla ve konuşarak çözmeliyiz." dedi.