Hırvatistan'da yangın

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın güneyindeki Peljesac yarımadasında çıkan yangın nedeniyle civardaki bir köy ve iki kamp alanı boşaltıldı.

Peljesac yarımadasındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgede alevlerin büyümesi nedeniyle civardaki Mokalo köyünde yaşayan 40 kişi bölgeden tahliye edildi.

Yakınlarda bulunan ve turistlerin kaldığı iki kamp alanı da boşaltıldı. Kamp alanından tahliye edilen turistler yakınlardaki Orebic'e yerleştirildi.

Dubrovnik-Neretva Kantonu'na bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin evlere sıçraması önlenirken, söndürme çalışmalarının sürdüğü ve yangının henüz kontrol altına alınamadığı öğrenildi.

Dubrovnik-Neretva Kantonu İtfaiye Şefi Stjepan Simovic, gün içinde yağış beklenmediğini kaydederek, "Önümüzde uzun bir gün ve uzun bir gece var." ifadelerini kullandı.

Yangın söndürme çalışmalarına iki askeri helikopter ve 50 askerin de destek verdiği bildirildi.

