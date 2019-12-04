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Hırvatistan'daki cumhurbaşkanı seçiminin adayları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 12:50 | Son Güncelleme

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanı seçiminin adayları belli oldu

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'da 22 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde 12 aday yarışacak.

Başkent Zagreb'deki Devlet Seçim Komisyonuna (DIP) adaylık başvurularını teslim eden isimler arasında mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, eski Başbakan Zoran Milanovic ve şarkıcı Miroslav Skoro da yer alıyor.

DIP'ten yapılan yazılı açıklamada, adaylık başvurularının gece yarısı itibarıyla sona erdiği belirtilerek, adaylık için gerekli 10 bin imzanın teslim alındığı ifade edildi.

Söz konusu imzaların iki günde sayılacağı ve adayların resmiyet kazanacağı vurgulanan açıklamada, adaylık başvurusunda bulunan diğer isimlerin Mislav Kolakusic, Dalija Oreskovic, Anto Djapic, Nedjeljko Babic, Dejan Kovac, Ivan Pernar, Dario Jurican, Katarina Peovic ve Slobodan Midzic olduğu kaydedildi.

Bu arada Hırvatistan'da altıncı kez yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda ikinci turun 5 Ocak 2020'de yapılacağı bildirildi.

Anketlerde, mevcut Cumhurbaşkanı Kitarovic'in diğer adaylardan önde göründüğü, hiçbir adayın ilk turda seçimi kazanmasının beklenmediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
adaylar Cumhurbaşkanlığı seçimi Hırvatistan

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