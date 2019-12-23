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Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimde ikinci tura Milanovic ile Kitarovic kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 00:45 | Son Güncelleme

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimde ikinci tura Milanovic ile Kitarovic kaldı

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda en çok oy alan eski başbakanlardan Zoran Milanovic ile mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ikinci tura kaldı.

Devlet Seçim Komisyonunun (DIP) resmi olmayan sonuçlarına göre, 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların tamamına yakını sayıldı.

Hiçbir aday yüzde 50 barajını geçemediği için ülkenin yeni cumhurbaşkanı 5 Ocak 2020'de yapılacak ikinci turda seçilecek.

İkinci tura, ilk turda oyların yüzde 29,54'ünü alan Sosyal Demokrat Partinin (SDP) adayı Milanovic ile oyların yüzde 26,67'sini alan iktidardaki Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı Kitarovic kaldı.

Diğer adaylardan Miroslav Skoro 24,44, Mislav Kolakusic yüzde 5,87, Dario Jurican yüzde 4,60, Dalija Oreskovic yüzde 2,89, İvan Pernar yüzde 2,31, Katarina Peovic yüzde 1,12, Dejan Kovac yüzde 0,95, Nedjeljko Babic yüzde 0,21 ve Anto Djapic yüzde 0,15 oy aldı.

Bu arada, kayıtlı 3 milyon 854 bin 747 seçmenin bulunduğu Hırvatistan'da DIP verilerine göre seçime katılım yüzde 51,01 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı seçimi Hırvatistan ikinci tur

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