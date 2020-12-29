Hırvatistan'daki Şiddetli Deprem Komşu Ülkelerde de Hissedildi

Hırvatistan 6,3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Başkent Zagreb’in 46 kilometre güneyinde meydana gelen deprem nedeniyle çok sayıda binanın hasar gördüğü, bazı binaların ise tamamen yıkıldığı belirtiliyor.

Reuters haber ajansının haberine göre depremde bir çocuk ölürken çok sayıda kişi de yaralandı.

Depremin Bosna Hersek, Sırbistan ve Avusturya’da da hissedildiği belirtiliyor.

Bölgede dün de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

Yerel N1 televizyon kanalı depremde en fazla etkilenen Petrinja’da yetişkin bir erkek ile bir erkek çocuğunun, yıkılan bir binanın altında kalan araçtan sağ kurtarıldığı görüntüleri yayınladı.

Petrinja’da arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Hırvat ordusundan birlikler de görev başında. Bölgede panik devam ederken telefon hatlarında da kesintiler devam ediyor. Kaç kişinin yaralandığıyla ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Uzmanlar son depremin Zagreb yakınlarını bu yılın bahar aylarında vuran depremden çok daha güçlü olduğunu söylüyor.