HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hırvatistan'daki Şiddetli Deprem Komşu Ülkelerde de Hissedildi

Hırvatistan'daki Şiddetli Deprem Komşu Ülkelerde de Hissedildi

29.12.2020 17:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hırvatistan'daki Şiddetli Deprem Komşu Ülkelerde de Hissedildi

Bugün meydana gelen şiddetli deprem komşu ülkeler Bosna Hersek ve Sırbistan’ın yanı sıra Avusturya’nın güney kentlerinden Graz’da da hissedildi

Hırvatistan 6,3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Başkent Zagreb’in 46 kilometre güneyinde meydana gelen deprem nedeniyle çok sayıda binanın hasar gördüğü, bazı binaların ise tamamen yıkıldığı belirtiliyor.

Reuters haber ajansının haberine göre depremde bir çocuk ölürken çok sayıda kişi de yaralandı.

Depremin Bosna Hersek, Sırbistan ve Avusturya’da da hissedildiği belirtiliyor.

Bölgede dün de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

Yerel N1 televizyon kanalı depremde en fazla etkilenen Petrinja’da yetişkin bir erkek ile bir erkek çocuğunun, yıkılan bir binanın altında kalan araçtan sağ kurtarıldığı görüntüleri yayınladı.

Petrinja’da arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Hırvat ordusundan birlikler de görev başında. Bölgede panik devam ederken telefon hatlarında da kesintiler devam ediyor. Kaç kişinin yaralandığıyla ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Uzmanlar son depremin Zagreb yakınlarını bu yılın bahar aylarında vuran depremden çok daha güçlü olduğunu söylüyor.

Depremde korkuyla sokaklara dökülen halk arasında panik hali devam ederken kimileri Corona virüsü nedeniyle yürürlükte olan seyahat yasağına rağmen bölgeyi terk etmek için yola koyuldu.

Yetkililer ve uzmanlar hasar gören, eski ve riskli binalara tekrar girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

Bugün meydana gelen şiddetli deprem komşu ülkeler Bosna Hersek ve Sırbistan’ın yanı sıra Avusturya’nın güney kentlerinden Graz’da da hissedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
AstraZenaca CEO’su: Oxford aşısı yüzde 95 koruma sağlayacakAstraZenaca CEO’su: Oxford aşısı yüzde 95 koruma sağlayacak
28 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!28 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Rus yetkililer sonunda itiraf etti: Ölü sayısı 3 kattan daha fazla

Gerçek rakamlar açıklandı: Ölü sayısı 3 kattan daha fazla

AstraZenaca CEO’su: Oxford aşısı yüzde 95 koruma sağlayacak

AstraZenaca CEO’su: Oxford aşısı yüzde 95 koruma sağlayacak

Hırvatistan'daki 6,3 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandılar

Şiddetli depreme canlı yayında yakalandılar!

Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Suudi Arabistan'da 13 yaşındaki öğrenci not için tartıştığı öğretmenini öldürdü

13 yaşındaki öğrenci not için tartıştığı öğretmenini öldürdü

Bilim insanlarından koronaya karşı bağışıklığı güçlendirebilecek beş gıda önerisi

Koronaya karşı bağışıklığı güçlendirebilecek beş gıda önerisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.