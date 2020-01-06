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  4. Hırvatistan'ın Brüksel'deki Daimi Temsilcisi: "Türkiye AB'nin önemli ortağı"

Hırvatistan'ın Brüksel'deki Daimi Temsilcisi: "Türkiye AB'nin önemli ortağı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 16:21 | Son Güncelleme

Brüksel'de AB Dönem Başkanı Hırvatistan'ın öncelikleri anlatıldı

BRÜKSEL (AA) - AB Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Brüksel'deki Daimi Temsilcisi Irena Andrassy, "önemli ortak" olarak nitelendirdiği Türkiye ile ilişkileri nasıl yoğunlaştırabileceklerine odaklanmak istediklerini bildirdi.

Büyükelçi Andrassy, Uluslararası Basın Birliği'nde (API) ülkesinin 6 aylık dönem başkanlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'nin çeşitli alanlarda AB'nin önemli bir ortağı" olduğunu vurgulayan Andrassy, "Göç konusundaki iş birliğimizi ileriye taşımak istiyoruz. Öte yandan, bugünlerde Türkiye ile bölgedeki jeostratejik konuları da görüşmemiz gerekiyor." dedi.

Andrassy, "Ankara ile ilişkilerin karmaşık olduğunu ancak görüşmeleri nasıl yoğunlaştırabileceklerine odaklanmak istediklerini" ifade etti.

- Genişleme

AB'nin genişleme politikasına değinen Andrassy, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerini başlatmaktan yana olduklarını belirtti.

Andrassy, gelecek AB Liderler Zirvesi'nde bu konunun tekrar gündeme geleceğini kaydederek, genişlemenin en öncelikli konularından biri olacağını söyledi.

Zagreb'de bir Batı Balkanlar zirvesi de planladıklarını aktaran Andrassy, zirvede bölgenin karşılaştığı sınamaları etraflıca ele alma imkanı bulacaklarını bildirdi.

Büyükelçi Andrassy, 6 aylık dönem başkanlığındaki diğer öncelikli konuları ise Brexit, AB'nin 2021-2027 mali bütçesinin belirlenmesi, iklim değişikliği ile mücadele ve tek pazarın güçlendirilmesi olarak sıraladı.

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Anahtar Kelimeler:
AB dönem başkanı Hırvatistan

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