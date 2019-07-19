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His demeti pilleri kalp hastalarına rahat bir nefes aldıracak

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

Kalp rahatsızlıkları sebebiyle binlerce kişi kalbinde pille yaşamak zorunda kalırken, kullanılan pillerin, hastada bir takım sorunlara neden olabildiği belirtildi.

His demeti pilleri kalp hastalarına rahat bir nefes aldıracak

Kalp rahatsızlıkları sebebiyle binlerce kişi kalbinde pille yaşamak zorunda kalırken, kullanılan pillerin, hastada bir takım sorunlara neden olabildiği belirtildi. Uzmanlar, yeni geliştirilen kalıcı his demeti pillerinin ise riski minimize ettiğini söyledi.
Hastaların yeniden yaşama bağlanmalarını sağlayan kalıcı kalp pilleri, 50 yıldan uzun bir süredir tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Kalp pilleri, son yıllarda teknolojik gelişmelerden nasibini alırken, kalıcı his demeti pilleri de yaygınlaşmaya başladı.
Kardiyoloji Kliniğinden Doç. Dr. Serkan Saygı, kalıcı kalp pillerindeki yeni gelişmeler hakkında bilgi verdi. Her tedavide olduğu gibi kalıcı kalp pilleri ile yapılan tedavide de kısa veya uzun dönemde ortaya çıkabilen yan etkilerin mevcut olduğunu belirten Saygı, "Bu yan etkilerin en önemlisi orta veya uzun dönemde görülebilen kalp piline bağlı kalp yetmezliği gelişmesidir. Standart kalp pilleri her ne kadar kalbin uyarı ve iletimini taklit ederek fonksiyon gösterse de, pilin oluşturduğu uyarı sağlıklı kalplerde olduğu gibi tam olarak ahenkli bir kasılma oluşturamamaktadır. Kalbin kasılırken ahenginin bozulması orta veya uzun vadede kalp fonksiyonlarının azalmasına ve kalp yetmezliğinin gelişmesine sebep olabilmektedir. Bu risk özellikle kalp fonksiyonları kalıcı kalp pili takılmadan önce hafif-orta düzeyde azalmış ve kalp pili uyarısına bağımlı hastalarda daha yüksektir" dedi.

Takılma şekli standart pillerle aynı
Standart pillerden farklı olarak kalıcı his pili uygulamasına da değinen Medical Park İzmir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Doç. Dr. Serkan Saygı, "Kalbin doğal kalp kasılmasını sağlamakta ve orta-uzun vadede kalp yetmezliğinin gelişmesini önleyebilmektedir. Özellikle kalp fonksiyonları hafif-orta düzeyde azalmış ve yüksek miktarda kalp pili uyarısına ihtiyaç duyan hastalarda artık his demeti pilinin takılması önerilmektedir. His demeti pilinin takılma şekli hasta açısından standart pillere göre farklı değildir; ancak pil uygulamasını yapan hekim açısından daha farklıdır. İşlem esnasında hekimin iletim sistemini bularak bu noktaya kabloyu bağlaması gerekmektedir. Hekimin elektro-fizyoloji uzmanı yani kalp ritim bozukluğu konusunda uzman olması ve bu konuda eğitim almış olması ideal olanıdır. His demeti pilinin kısa ve uzun dönem yan etkileri ve izlemi standart kalp pilleri ile hemen hemen aynıdır. Ölümcül yan etki görülme ihtimali standart kalp pilleri ile benzer yani çok düşüktür. Standart pillerden en önemli fark iletim sistemine takılan kablonun kısa-orta vadede yerinden çıkması veya fonksiyonunda kayıp meydana gelmesidir. 100 hastanın 5’inde bu sebeple kablonun düzeltilmesi için yeniden işlem yapmak gerekebilmektedir. Bu risk standart pillerde de mevcuttur ancak oran 100 hastada 1 düzeylerindedir" dedi.
Doç. Dr. Saygı, şöyle devam etti:
"Herhangi bir sebeple kalıcı kalp pili takılması önerilen hastaların muhakkak bir kardiyak elektrofizyoloji yani kalp ritim uzmanı ile hangi kalp pilinin takılması gerektiğini ve kalıcı his demeti piline hastanın uygun olup olmadığını görüşmeleri önerilmektedir."

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