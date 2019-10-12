HABER

HİSAR hedefi on ikiden vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 18:53 | Son Güncelleme

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, yüksek hızlı hedef uçağı uzak menzilde başarıyla imha etti.Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof.

HİSAR hedefi on ikiden vurdu

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, yüksek hızlı hedef uçağı uzak menzilde başarıyla imha etti.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, HİSAR-A’da seri üretime geçileceğinin de müjdesini verdi. Türkiye’nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek olan HİSAR-A Projesi’nin atışlı testleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla Aksaray Atış Alanı’nda ASELSAN ve ROKETSAN tarafından gerçekleştirildi.
HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sisteminin maksimum menzil ve irtifada etkinliği yüksek hızlı hedef uçağın başarılı bir şekilde imhasıyla test edildi. Atışlı test kapsamında, sistem üzerindeki radar ile hedef tespit ve takip edildi, komuta kontrol sisteminden angajman başlatılarak, atış kontrol sistemiyle en uygun zamanda füze otomatik olarak ateşlendi. Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tarafından sağlanan veriyle füze hedefe güdülerek, terminal safhada arayıcı başlık ile hedefe yaklaştı. Füze harp başlığının patlatılmasıyla hedefi isabetli bir şekilde vurdu.
Atışlı testte kullanılan yüksek etkinlik kabiliyetine sahip harp başlığı HİSAR Projeleri kapsamında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen, hava savunma alanında önemli kazanımlar sağlayan HİSAR Projeleri’nde bu atış faaliyeti ile sistem başarımı kanıtlandı.
Türkiye’nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilen sistemlerin hedefleri arasında, sabit ve döner kanatlı hava platformlarıyla çeşitli tipte füzeler ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor. ASELSAN ve ROKETSAN, Türkiye’nin hava savunmasında önemli görevler üstlenmeye hazırlanan milli hava savunma sistemi HİSAR’ın envantere alınması ve TSK’nin ihtiyaçlarını karşılaması için 100’ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte çalışıyor.

HİSAR hedefi on ikiden vurdu

HİSAR hedefi on ikiden vurdu

Yine ezber bozdu! Altından daha kıymetliYine ezber bozdu! Altından daha kıymetli
Bozüyük’te hafız olan 24 öğrenci için icazet merasimi düzenlendiBozüyük’te hafız olan 24 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi
Emine Erdoğan: Türk evlerinin birçoğu aslında sanat atölyesidirEmine Erdoğan: Türk evlerinin birçoğu aslında sanat atölyesidir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor...

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Akdeniz'de bir deprem daha (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Akdeniz bir kez daha sallandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu açıkladı!

İşte Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Boğaz'da dikkat çeken görüntü! ABD askerleri...

Boğaz'da dikkat çeken görüntü! ABD askerleri...

Son dakika: YPG'den Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Eski eşinin satırlı saldırısına uğramıştı! Yaşam savaşı veriyor

Eski eşinin satırlı saldırısına uğramıştı! Yaşam savaşı veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.