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Hisarcıklıoğlu: 81 ilin 80'nine yaptığım ziyaretlerde Kayseri'yi örnek gösterdim

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 23:00 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de Ticaret Odası'ndaki konferans salonuna adının verilmesi nedeniyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Beni onurlandırdıkları için teşekkür ederim.

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de Ticaret Odası'ndaki konferans salonuna adının verilmesi nedeniyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Beni onurlandırdıkları için teşekkür ederim. Kayseri ahde vefasını hep böyle sergiliyor. Ben gittiğim her yerde Kayseri ile iftihar ettiğimi dile getirdim. İş yaparken hep Kayserili olmaktan gurur duyuyorum. 81 ilin 80'nine yaptığım ziyaretlerde Kayseri'yi örnek gösterdim" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de Ticaret ve sanayi Odaları ile Ticaret Borsası'nın organize ettiği programa katıldı. Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) adının verildiği Konferans Salonu'nun açılışına katıldı. Ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ortak toplantısı yapıldı. Toplantıya, Vali Şehmus Günaydın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ticaret Odamıza bu konferans salonuna ismimin vererek beni onurlandırdıkları için teşekkür ederim. Daha önceki Ticaret Odası'ndaki konferans salonuna da benim adım verilmişti. O zaman ki yönetime de teşekkür ediyorum. Kayseri ahde vefasını hep böyle sergiliyor. Ben gittiğim her yerde Kayseri ile iftihar ettiğimi dile getirdim. İş yaparken hep Kayserili olmaktan gurur duyuyorum. Kayseri'nin itibarını yukarıya çıkarmak için neler yapabiliriz diye hep düşündük" diye konuştu.

Kayseri'yi gittiği her şehirde dile getirdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "81 ilinin 80'nine yaptığım ziyaretlerde Kayseri'yi örnek gösterdim. Kayseri deyince farklı farklı görüşlerimiz olsa da şehrimiz için yüreklerimizin hep birlikte attığını biliyoruz. Kayseri'nin başarı hikayesi tek kişiyle olabilecek iş değil, hep beraber yapılacak bir iştir. Bizlere güzel bir ortam hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Kayseri'nin birlik ve beraberliğini burada gösterdikleri için oda ve borsalar birliği başkanlarına teşekkür ediyorum. Eskiden Kayseri bir ticaret şehriydi. Kayseri en önemli sanayi şehri oldu. Sağlık, üniversiteler şehri haline geldi. Bunlar Kayserili girişimcilerimiz ve hayırseverlerimizin girişimiyle oldu. Kayseri kendi imkanları ile bu duruma geldi" dedi.

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