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Hisarcıklıoğlu: ”Devletimizle birlikte el ele vererek, sorunlarımızı çözüme kavuşturuyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 18:19 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı M.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “OSBÜK kurumsal bir yapıya kavuştu. Böylece, birlikte daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Devletimizle birlikte el ele vererek, sorunlarımızı çözüme kavuşturuyoruz” dedi.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 17. Olağan Genel Kurulunun açılışı TOBB ikiz kulelerde gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıkoğlu, OSB’lerin başarılarından bahsederek, “Çin ile İtalya arasında en büyük sanayi, üretim ve ihracata sahipsek, bunda OSB’lerin payı çok büyük. Elbette bu alanda daha yapmamız gereken işler de var. Türkiye’nin OSB modelini geliştirmeye devam etmeliyiz” diye konuştu.
Ülke sanayisini küresel rekabet ortamında ayakta tutmak için, OSB’leri daha çok geliştirmek gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Burada, tüm OSB’lerin üst kuruluşu OSBÜK devreye giriyor. OSBÜK kurumsal bir yapıya kavuştu. Böylece, birlikte daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Devletimizle birlikte el ele vererek, sorunlarımızı çözüme kavuşturuyoruz” şeklinde konuştu.
Son bir senede hızla artan enerji fiyatları, kredi faizleri, teminat mektubu komisyonları, daralan iç piyasa, tahsilat ve ödeme sıkıntıları gibi sıkıntılar olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, tüm bunları OSBÜK ile birlikte hükümete aktardıklarını ve çözüm bulmak için birlikte çalıştıklarını kaydetti.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü de üretim reform paketinin hayata geçmesinden Organize Sanayi Bölgeleri Mevzuatında yapılan kapsamlı değişikliklere, OSB Uygulama Yönetmeliğinden Kanun, mevzuat ve yönetmeliklere dair eğitimlere, Enerjiden Mesleki Eğitime, İmar Barışından Kurumlar arası diyaloğun geliştirilmesine dair pek çok alanda yüzlerce çalışmaya Bakanlıkla birlikte imza attıklarını söyledi.
Geleceği, mevcut sanayi alt yapısıyla sağlıklı bir şekilde kurgulamak gerektiğini vurgulayan Kütükcü, “Şimdi OSBÜK olarak bakanlığımızla, hükümetimizle birlikte, yeni ve daha yüksek katma değer üreten bir sanayileşme modelinin peşindeyiz. Daha sürdürülebilir, daha fazla refah üreten bir büyüme modeli için buna ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

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