Hisarcıklıoğlu: Kanun teklifini doğru bulmuyorum

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Odolar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekili ve yerel seçimlerde aday olmak üzere görevlerinden ayrılmak durumunda olan Oda-Borsa-Birlik başkanlarının seçilmemeleri halinde görevlerine geri dönmelerinin yolunu açacak kanun teklifinin doğru bulmadığını söyledi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Isparta Milletvekili Recep Özel'in, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Oda-Borsa-Birlik başkanlarının seçilememesi durumunda eski görevlerine dönebilmesini öngören kanun teklifine TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan tepki geldi. Hisarcıklıoğlu tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meclise bugün sunulan bir kanun teklifi ile milletvekili ve yerel seçimlerde aday olmak üzere görevlerinden ayrılmak durumunda olan Oda-Borsa-Birlik başkanlarının seçilmemeleri halinde görevlerine geri dönmelerinin yolunun açılması istenmiş. Bunu dğru bulmuyor ve kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğine inanıyorum.

Oda-Borsa-Birlik başkanlığı görevimizle siyaset ara sındakii ayrım kesin bir çizgi ile belirlenmiş durumda. Bu çizgi bir defa delinirse, temsil ettiğimiz kurumlara günlük siyasetin nufus etmesi söz konusu olur ki, bundan da en fazla bizlere bu görevleri emanet eden üretici, tüccar ve sanayicilerimiz zarar görür.

Bu camiada görev üstlenmekle siyasette yer almak arasındaki kesin çizgi aynen korunmalıdır."

