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Hisarcıklıoğlu Mısır'da uluslararası ticaret odaları toplantılarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 19:54 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Afrika Yatırım Forumu, İslam Ticari ve Sanayi Odası ve Türk-Afrika Müşterek Odası toplantılarına katıldı

KAHİRE (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır’da düzenlenen Afrika Yatırım Forumu, İslam Ticari ve Sanayi Odası ve Türk-Afrika Müşterek Odası toplantılarına katıldı.

AA muhabirine konuşan Hisarcıklıoğlu, iki gündür Mısır’da Avrupa Odalar Birliğini temsilen bulunduklarını, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Afrika Yatırım Forumu’na katılarak burada bir konuşma yaptıklarını ve Forum’da yatırımcılarla bir araya geldiklerini söyledi.

Forum’daki konuşmasını Avrupa Odalar Birliği Başkan Vekili olarak yaptığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, konuşmasında Türkiye ve Avrupa’daki Odaların Afrika’ya bakış açısını ifade ettiğini anlattı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği’nde Mısır’da yatırım yapan Türk iş adamları ile de bir araya geldiklerini özellikle Mısır’da iş yaparken karşılaştıkları zorluklar ve sıkıntıları bu toplantıda öğrenme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

- İslam Tahkim Merkezi İstanbul’da kuruluyor

Hisarcıklıoğlu, İslam Ticari ve Sanayi Odası toplantıları çerçevesinde Türkiye’de İslam Tahkim Merkezi’nin kurulmasına karar verildiğini dile getirerek, bu oluşumun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin talebi yönünde İstanbul merkezli olarak çalışacağını kaydetti.

- 10 sene sonra bir ilk

Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye’de kurulan Türk-Afrika Müşterek Odası'ndan da söz eden Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:

"Bundan 10 yıl önce Türk-Afrika Müşterek Odası kurulmuştu ancak aktif hale gelmemişti. 10 sene sonra ilk aktiviteyi gerçekleştiriyoruz. Türk - Afrika Müşterek Odası artık çalışmaya başlıyor. Çünkü yol haritasını ortaya koyduk. Afrika ülkeleri oda başkanları Türkiye’nin yatırımlarından çok memnun kaldıklarını, Türkiye’nin Afrika’ya gösterdiği ilgilerden dolayı çok teşekkür ettiklerini söylediler."

İslam Ticari ve Sanayi Odası Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantısını da gerçekleştirdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Burada da Türkiye olarak başkan yardımcılığı görevinde bulunuyoruz. İslam coğrafyasındaki ekonomik ilişkilerimizi 57 İslam ülkesinin birbiriyle olan ekonomik ilişkisini nasıl artırabiliriz. Bunları istişare ettik." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu iki sene önce kurulan Türk - Arap Odası konusunu da görüştüklerini belirterek, Türk ve Arap ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri artırabilmek için yapılabilecekleri ele aldıklarını aktardı.

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