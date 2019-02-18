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Hisarcıklıoğlu Özel sektör ile beraber Türkiye tümsekleri aşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin özel sektör ile önündeki tümsekleri aşarak yoluna daha hızlı devam edeceğini söyledi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin özel sektör ile önündeki tümsekleri aşarak yoluna daha hızlı devam edeceğini söyledi.
Malatya'da Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası ev sahipliğinde 'Real Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme' toplantısı gerçekleştirildi. Otelde düzenlenen toplantıya; Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bölge illerinin oda başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantı öncesi gazetecilere konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya'nın fahri hemşehrisi olduğunu söyledi. Kente Türkiye'nin en büyük iki kamu bankasının genel müdürleri ile birlikte geldiğini anlatan Hisarcıklıoğlu şöyle dedi
Malatya'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. İki kamu bankamızla reel sektör olarak bir araya geleceğiz. Sıkıntılarımız ne, dertlerimiz ne; üyelerimiz ile bunları konuşacağız. Son 25 yılda buna benzer sıkıntıların hepsini sıkıntısızca atlattık. Biz diyoruz ki; tüm özel sektör olarak Türkiye bu tümseği aşacak ve yolumuza devam edeceğiz, daha hızlı gideceğiz. Türkiye'nin temelleri sağlam. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti için varız.

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