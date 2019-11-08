Hisarcıklıoğlu: Türkiye’nin projesi BM’de dünyaya rol model olarak takdim ediliyor

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)-TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) ‘Eğer gümrük kapınızı modernize edecekseniz, Türkiye gibi yapın’ diye kendi kitaplarına bastılar, tüm dünyaya dağıttılar. Türkiye’nin projesi BM’de dünyaya rol model olarak takdim ediliyor" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne’de, 'Trakya Bölgesi Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı'ne katıldı.Toplantının basına açık kısmında konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, Trakya’da yaptıkları 3 ana yatırıma değindi. Barış Pınarı Harekatı’nda terörle mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek sözlerine başlayan Hisarcıklıoğlu, İpsala Gümrük Kapısı'yla birlikte başlayan gümrük kapıları modernizasyonu ile tüm dünyaya örnek olduklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Lojistik anlamda İpsala'da ilk defa İpsala Gümrük Kapısı'yla başladık. Birinci örnek yaptıktan sonra devlet de, biz de yapabileceğimizi öğrendikten sonra Türkiye’nin bütün kara gümrük kapılarının modernizasyonunu yaptık. Bunun başlangıcı da İpsala’dır. Daha sonrasında Hamzabeyli, Kapıkule Gümrük Kapıları'nı modernize ettik. Kapıkule modernizasyonu bitti, şimdi yeniden ilave yatırımlarla büyütüyoruz. İpsala bizim 2002’de yaptığımızda kapasiteyle bugün gelinen kapasite arasında çok fark oldu. Yeniden modernize ediyoruz, bunu yaparken de İpsala aslında zaman zaman Trakya’da oda ve borsalar bir araya gelemez deniyordu, bu anlayışı burada yıktı. 22 odam ve borsam odalar birliği olarak hemen yanı başımızdaki İpsala Gümrük Kapısı’nı beraber modernize ettik"dedi.