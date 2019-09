Hisarcıklıoğlu'ndan üniversiteli gençlere girişimcilik dersi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) akademik yıl açılış töreninde gençlere girişimci olmalarını önererek, "Tek kurtuluş ülkede girişimci yetiştirmek. Birçok ülke sadece girişimci yetiştirmiyor ithal ediyor. Silikon Vadisi'ne bakın yatırımcıların yüzde 51'i ABD dışında doğmuş. Türkiye'de 1 milyon 500 bin işletme var. 15 milyon istihdam var. Her girişimci iş demek. İnsana en faydalı olacak iş bir kişiye iş ve aş vermektir" dedi.

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, dünyada ve Türkiye'de özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra her 10- 20 yılda bir kuşakların farklı isimler aldığını söyleyerek "X kuşağı Y kuşağı Z kuşağı insanlık tarihinde teknolojinin ve endüstrinin en hızlı ilerlediği dönem olan 20. yüzyıl ve 2000'li yıllar. Daha önce 100- 200 yıllık dönemde yaşanan gelişmeler artık 20 yıl içinde değişiyor. Dünya üzerindeki her insanın yaşam standartları öncelikleri ihtiyaçları kısa sürede çok farklı yönlere gidebiliyor. Elektronik çağı ve bilgisayar çağı tek bir döneme sığabiliyor. Döneme ayak uydurmak için eğitimli insan gücü önemli" dedi.

"Gençlerle bir araya geldiğimde mutluyum. Gençlik demek zenginlik demek. Bir yerde ne kadar eğitimli genç varsa o kadar yeni fikir var. Bu devirde zengin olmanın tek yolu girişimcilikten geçer. Çocuğunun zengin olmasını istiyorsan da girişimci olmak zorundasın. 1912'de Fransız gazeteci Türkiye'ye gelmiş tespiti Türklerin ya memur ya asker olmak istedikleri, yapmak istemedikleri iş ise girişimcilik. Oysa dünyada milletlerin gücü topla tüfekle değil girişimci gücüyle ölçülür. Sovyetler Birligi 1990'da yıkılına kadar en büyük süper güçtü. Uzay teknolojisinde geldikleri seviye ve askeri güç açısından ABD'nin önündelerdi. Sovyetler Birliği teknolojide ve askeri güçte bir numarayken tek kurşun atılmadan yıkıldı, gitti. Bunun sebebi girişimci yoktu, rekabet yoktu. İkinci Dünya Savaşı sonrası yerle bir olan Japonya ve Almanya aradan 70 sene geçti ve dünyanın en büyük ülkeleri arasında yer alıyor. Bu iki ülke dünyayı ekonomide yönetiyor. Bunun sebebi de girişimciler. Tek kurtuluş ülkede girişimci yetiştirmek. Birçok ülke sadece girişimci yetiştirmiyor ithal ediyor. Silikon Vadisi'ne bakın yatırımcıların yüzde 51'i ABD dışında doğmuş. Türkiye'de 1 milyon 500 bin işletme var. 15 milyon istihdam var. Her girişimci iş demek. İnsana en faydalı olacak iş bir kişiye iş ve aş vermektir. Anadolu bununla gurur duyuyor. Her yıl 1 milyon istihdam artışı var. Her yıl en azından 100 bin genci girişimci olarak çıkartmalıyız."