"Hışır Osman"ın acı dolu sanat yaşamı

Eserlerinden en çok ilgi gören "Yazın yağar kar başıma" şiiri ise bestelenmesinin ardından birçok ünlü sanatçı tarafından albümlere alınarak seslendirildi.

Yaşamı boyunca yüzlerce şiir yazan ve bunlardan 150'sini bir kitapta toplayan "Hışır Osman"ın eserlerinden 7'si TRT sanatçısı Nurullah Akçayır tarafından bestelenerek TRT repertuvarına kazandırıldı.

VEYSEL KARA - Genç yaşta anne-baba ve kardeşinin yanı sıra 8 yaşındaki evladını kaybeden ve bu nedenle yörede yorgun anlamına gelen "Hışır" mahlasını kullanan şair Osman Nebioğlu, duygularını aktardığı "Yazın yağar kar başıma" şiirinin bestelenmesinin ardından gördüğü ilginin gururunu yaşıyor.

- Yaşadıkları "hışır" etti

Yaşanmışlıkların şiirlerinde kendini hissettirdiğinin altını çizen Nebioğlu, anne ve babasının 45'li yaşlarda vefat ettiğini, kardeşinin 18 ve bir oğlunun ise elektrik çarpması sonucu 8 yaşında yaşama gözlerini yumduğunu söyledi.

Nebioğlu, Erzurum ve Gümüşhane'nin köylerinde 11 yıl öğretmenlik görevinde bulunduğunu, görev yaptığı okulda öğrenim gören oğlunun elektrik çarpması sonucu 8 yaşında vefatının ardından, çocukların bulunduğu ortamdan uzaklaşmak için meslekten istifa ettiğini anlatarak, yaşadığı acıların kendisini büyük bir buhrana sürüklediğini kaydetti.

Bu nedenle şiirlerinde yörede yorgun ve yıpranmış manasına gelen "Hışır" mahlasını kullandığını belirten Nebioğlu, "Felek ile mücadelemiz sonucunda ondan yediğimiz dayaklar neticesinde hışır olduk. Dolayısıyla şiir mahlasımı da 'Hışır Osman' olarak kullandım. Hışırlık adımın önüne geçti. Caddede yürürken Osman diyene bakmıyoruz ama 'Hışır Osman' diyene dönüp bakıyoruz." dedi.

Nebioğlu, özenle seçtiği 150 şiirini "Yazın yağar kar başıma" adlı kitabında topladığı bilgisini vererek, "Yakında güncellenmiş ve geliştirilmiş haliyle kitabın 5'inci baskısını yapacağız. Çok şiir yazdım ama kendi yazdığımız şiiri de eleyebiliyoruz. Sonuç olarak 150 şiirim var. Ben az şiir yazıyorum. Bazen bir şiiri 3 ayda tamamlayabiliyorum. Az ama öz yazmaya gayret ediyorum. Onun için akşamdan sabaha karalayıp bir şiir yazamıyoruz." diye konuştu.