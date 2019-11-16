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Hislere göre hareket edebilen biyonik el geliştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:08 | Son Güncelleme

Isparta'daki bir Ar-Ge ve tasarım merkezinde geliştirilen, hislere göre hareket edebildiği belirtilen biyonik el, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi - İmalat mühendisi Orhan Düzenli: - "Sistemimizde motorlar kullandık. Parmak açılarını istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. 3D tarayıcı sistemi kullanarak kişiye özel yapabiliyoruz" - Projede yer alan Ayşe Meltem Köse: - "Her parmağı ayrı ayrı ve birlikte hareket ettirebiliyoruz"

YALÇIN ÇELEN - Isparta'da bir Ar-Ge ve tasarım merkezinde 10 kişilik ekip, hislere göre hareket edebilen biyonik el geliştirdi.

Tasarım merkezinde 3D teknolojisi kullanılarak tasarlanan ve geliştirilen biyonik el, motorlar ve bluetooth aracıyla eldeki hareketlerin büyük bir bölümünü yapabilmesinin yanı sıra, 70 kilograma kadar ağırlık kaldırabiliyor.

Kas hareketlerinin sensörler yardımıyla elektromanyetik dalgalara çevirdiği sistemde, biyonik elin hareket etmesi sağlanıyor.

Biyonik el, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

- "Sistemimizde motorlar kullandık"

İmalat mühendisi Orhan Düzenli, AA muhabirine, biyonik el projenin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından desteklendiğini söyledi.

Geliştirilen projeyle yurt dışı şirketlerin hakim olduğu piyasada yüksek maliyetteki yedek parça ve teknik servis gibi olumsuzları ortadan kaldırılmasının hedeflendiğine dikkati çeken Düzenli, daha önce üretilen biyonik ellerin genelinin misinalı sistemle çalıştığını bildirdi.

Düzenli, misinalı sistemlerin zamanla yıprandığını, teknik anlamda kullanıcıların sorun yaşadığını dile getirdi.

Kendi sistemlerinin misinayla çalışana göre daha iyi çalıştığını savunan Düzenli, biyonik elin ameliyatsız uzvu olamayan kişilere monte edilebildiğini ifade etti.

Sistemin üzerinde bir yıl araştırma yaptıklarını anlatan Düzenli, "Sistemimizde motorlar kullandık. Parmak açılarını istediğimiz şekilde ayarlaya biliyoruz. 3D tarayıcı sistemi kullanarak kişiye özel yapabiliyoruz. Uzvu olamayan kişilerin diğer kolunu tarıyoruz ve bunu 3D görüntüleme sistemiyle 3D yazıcıya aktarıyoruz. Buradan baskımızı alarak kişilere monte etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Parmaklar birlikte hareket edebiliyor"

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Meltem Köse ise biyonik elin elektro sinyallerle hareket ettiğini söyledi.

Sistemin yazılımın ve dizaynının kendilerine ait olduğuna değinen Köse, "Geliştirdiğimiz biyonik el, hareketleri daha farklı, anlaşılır ve seri biçimde yapabiliyor. Her parmağı ayrı ayrı ve birlikte hareket ettirebiliyoruz." dedi.

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biyonik el ısparta patent

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