Hislere göre hareket edebilen biyonik el geliştirildi

Geliştirilen projeyle yurt dışı şirketlerin hakim olduğu piyasada yüksek maliyetteki yedek parça ve teknik servis gibi olumsuzları ortadan kaldırılmasının hedeflendiğine dikkati çeken Düzenli, daha önce üretilen biyonik ellerin genelinin misinalı sistemle çalıştığını bildirdi.

İmalat mühendisi Orhan Düzenli, AA muhabirine, biyonik el projenin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından desteklendiğini söyledi.

Biyonik el, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Tasarım merkezinde 3D teknolojisi kullanılarak tasarlanan ve geliştirilen biyonik el, motorlar ve bluetooth aracıyla eldeki hareketlerin büyük bir bölümünü yapabilmesinin yanı sıra, 70 kilograma kadar ağırlık kaldırabiliyor.

YALÇIN ÇELEN - Isparta'da bir Ar-Ge ve tasarım merkezinde 10 kişilik ekip, hislere göre hareket edebilen biyonik el geliştirdi.

Düzenli, misinalı sistemlerin zamanla yıprandığını, teknik anlamda kullanıcıların sorun yaşadığını dile getirdi.

Kendi sistemlerinin misinayla çalışana göre daha iyi çalıştığını savunan Düzenli, biyonik elin ameliyatsız uzvu olamayan kişilere monte edilebildiğini ifade etti.

Sistemin üzerinde bir yıl araştırma yaptıklarını anlatan Düzenli, "Sistemimizde motorlar kullandık. Parmak açılarını istediğimiz şekilde ayarlaya biliyoruz. 3D tarayıcı sistemi kullanarak kişiye özel yapabiliyoruz. Uzvu olamayan kişilerin diğer kolunu tarıyoruz ve bunu 3D görüntüleme sistemiyle 3D yazıcıya aktarıyoruz. Buradan baskımızı alarak kişilere monte etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Parmaklar birlikte hareket edebiliyor"

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Meltem Köse ise biyonik elin elektro sinyallerle hareket ettiğini söyledi.

Sistemin yazılımın ve dizaynının kendilerine ait olduğuna değinen Köse, "Geliştirdiğimiz biyonik el, hareketleri daha farklı, anlaşılır ve seri biçimde yapabiliyor. Her parmağı ayrı ayrı ve birlikte hareket ettirebiliyoruz." dedi.

