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  4. 'Hissedilen sıcaklık 50 derece vardır' Adana’da vatandaşlar gölgelik alanlara, parktaki çeşmelere akın etti 'Başka bir kente gitmeyi düşünüyorum'

'Hissedilen sıcaklık 50 derece vardır' Adana’da vatandaşlar gölgelik alanlara, parktaki çeşmelere akın etti 'Başka bir kente gitmeyi düşünüyorum'

06.06.2024 17:16
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Adana'da sıcak hava etkisini artırdı. Kentte termometreler bugün 45 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaktan şikayetçi olanların bazıları ilerleyen günlerde başka bir kente gitmeyi düşündüklerini belirtirken bazıları ise 50 dereceyi de geçse Adana'yı bırakmayacaklarını söyledi.

'Hissedilen sıcaklık 50 derece vardır' Adana’da vatandaşlar gölgelik alanlara, parktaki çeşmelere akın etti 'Başka bir kente gitmeyi düşünüyorum'

Ayın ilk gününden itibaren Çukurova'da görülen sıcak hava, etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde termometreler 45 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar, parklardaki ağaçların gölgesine geçti. Parka gelen çocuklar ise sıcağın etkisinden kurtulmak için süs havuzlarına girip serinledi. Bazı kişiler, gölgelik alanlarda oturup dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da parktaki çeşmelerde serinlemeye çalıştı.

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"HİSSEDİLEN SICAKLIK 50 DERECE VARDIR"

Arkadaşlarıyla Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'na gelen Derin Su Köroğlu, sıcağın bünyesinde şok etkisi yaptığını belirterek, "Hissedilen sıcaklık 50 derece vardır. Yolda yürürken 2 dakikada adeta suyum çıktı. Evden çıkmamak lazım ama işte çıkmak zorunda kalıyoruz. İlerleyen günlerde başka bir kente gitmeyi düşünüyorum. Kalanlara da tavsiyem evde klimalı odadan çıkmamaları" dedi.

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Parktaki çeşmede başını yıkayan Seyfettin Aygan ise "Banyodan çıkıyoruz, anında terliyoruz ama Adanalı olarak alıştık. 50'yi geçse yine gitmem. Gerçek Adanalı burayı bırakamaz" diye konuştu. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana sıcaklık
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