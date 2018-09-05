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"Hissediyorum, kızım lavanta kokusunu alıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 17:35 | Son Güncelleme

Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken bir kamyonetin çarptığı 23 yaşındaki Kontrol ve Otomasyon Mühendisi Seda Nur Şen, yoğun bakımdaki 40 gün süren yaşam mücadelesini kazandı - Hastane bahçesinde 40 gündür kamp kuran baba Sedat Şen, kızının çok sevdiği için tarlasına 2 yıl önce ektirdiği ve bu yıl ilk defa hasat yaptıkları lavantaları, hastane bahçesinde "Kızım da kokusunu alır. Hem de hasta yakınları dua eder" diye vatandaşlara dağıttı - Baba Şen: - "Lavantanın kokusunu çok seviyordu. Kazadan önce oturup çiçekleri buket yapmıştı. Ben de o buketleri hastane bahçesine getirdim. Biliyorum, hissediyorum kızım lavantaların kokusunu alıyor"

Antalya'da yolun karşısına geçmek isterken bir kamyonetin çarptığı 23 yaşındaki Kontrol ve Otomasyon Mühendisi Seda Nur Şen, 40 gündür verdiği yaşam savaşını kazandı.

Antalya'da yaşayan Seda Nur Şen, Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol Otomasyon Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Türk Hava Yolları'nın sınavını kazanan Şen, işe başlamak için gün sayarken yabancı dilini de geliştirmek amacıyla kursa başladı. İngilizce kursuna gitmek için belediye otobüsünden inen Şen'e, 26 Temmuz tarihinde Kepez İlçesi Ulusoy Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada ekmek taşıyan bir kamyonet çarptı.

Kazada ağır yaralanan Şen, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren, kaburgalarında da parçalı kırıklar bulunan Şen, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi vermeye başladı.

Şen'in memur emeklisi babası Kadir Şen de hastane bahçesinde adeta kamp kurdu. Baba Şen, kızının yoğun bakımdaki 40'ıncı gününde gözlerini hayata açmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

- Kızının çok sevdiği lavantaları hastane bahçesine getirdi

Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının başarılı bir öğrencilik hayatının ardından hayali olan bir işe başlamak için sabırsızlandığı sırada talihsiz bir kaza ile karşılaştığını söyledi.

Kızının kendisine "Baba emekli oldun. Artık sen çalışmayacaksın. Ben çalışıp sizin ihtiyaçlarını karşılaşacağım" dediğini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Emekli olduktan sonra kızımın eğitimi için çalışıyordum. Kızım da buna üzülüyordu. Daha serin olduğu için Konya'nın Seydişehir ilçesinden bir tarla aldık. Kızım 'Baba ben lavanta kokusunu çok seviyorum. Buraya lavanta ekelim hem de bize gelir olur' dedi. Kızımı kırmadım. Lavanta ektim. Kazadan önce de kızımla hasadını yaptık. Lavantanın kokusunu çok seviyordu. Kazadan önce oturup çiçekleri buket yapmıştı. Ben de o buketleri hastane bahçesine getirdim. Biliyorum, hissediyorum kızım lavantaların kokusunu alıyor."

Şen, lavantaları hasta yakınlarına "kızı için dua etsinler" diye dağıttığını kaydetti.

Kızını bilinci açık bir şekilde görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Şen, "Kızım inşallah iyileşip hayallerine kavuşacak. O çok temiz, hayat dolu bir kız. Umarım iyileşip bütün hayallerini gerçekleştirir." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Melike Cengiz ise Şen'in solunum cihazından ayrıldığını ve bilincinin de açık olduğunu ifade etti. Genç kızın sağ tarafında hareket kusuru bulunduğunu anlatan Cengiz, "Hayati tehlikesi azaldı. Normal hayatine dönmesi için ciddi bir fizik tedavi görmesi gerekecek." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi lavanta mühendis trafik kazası

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