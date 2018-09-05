"Hissediyorum, kızım lavanta kokusunu alıyor"

Antalya'da yaşayan Seda Nur Şen, Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol Otomasyon Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Türk Hava Yolları'nın sınavını kazanan Şen, işe başlamak için gün sayarken yabancı dilini de geliştirmek amacıyla kursa başladı. İngilizce kursuna gitmek için belediye otobüsünden inen Şen'e, 26 Temmuz tarihinde Kepez İlçesi Ulusoy Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada ekmek taşıyan bir kamyonet çarptı.

Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının başarılı bir öğrencilik hayatının ardından hayali olan bir işe başlamak için sabırsızlandığı sırada talihsiz bir kaza ile karşılaştığını söyledi.

Kızının kendisine "Baba emekli oldun. Artık sen çalışmayacaksın. Ben çalışıp sizin ihtiyaçlarını karşılaşacağım" dediğini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Emekli olduktan sonra kızımın eğitimi için çalışıyordum. Kızım da buna üzülüyordu. Daha serin olduğu için Konya'nın Seydişehir ilçesinden bir tarla aldık. Kızım 'Baba ben lavanta kokusunu çok seviyorum. Buraya lavanta ekelim hem de bize gelir olur' dedi. Kızımı kırmadım. Lavanta ektim. Kazadan önce de kızımla hasadını yaptık. Lavantanın kokusunu çok seviyordu. Kazadan önce oturup çiçekleri buket yapmıştı. Ben de o buketleri hastane bahçesine getirdim. Biliyorum, hissediyorum kızım lavantaların kokusunu alıyor."

Şen, lavantaları hasta yakınlarına "kızı için dua etsinler" diye dağıttığını kaydetti.

Kızını bilinci açık bir şekilde görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Şen, "Kızım inşallah iyileşip hayallerine kavuşacak. O çok temiz, hayat dolu bir kız. Umarım iyileşip bütün hayallerini gerçekleştirir." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Melike Cengiz ise Şen'in solunum cihazından ayrıldığını ve bilincinin de açık olduğunu ifade etti. Genç kızın sağ tarafında hareket kusuru bulunduğunu anlatan Cengiz, "Hayati tehlikesi azaldı. Normal hayatine dönmesi için ciddi bir fizik tedavi görmesi gerekecek." diye konuştu.

