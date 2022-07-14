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Hissettirdiği tazelik ve serinlikle sizi büyüleyecek yazlık parfüm önerileri

13.07.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koku, herkes için çok özel ve belirleyici bir esans. Sıcak yaz aylarının gelmesiyle kullandığınız parfümlerde değişikliğe gitmeniz gerekiyor. Güneşin sıcak ve yakıcı etkisi taze, fresh ve hafif kokularla birleştiğinde tende oldukça güzel duruyor. Kendinize en çok uyan yazlık parfümü arıyor fakat ne alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız sizin için harika bir liste hazırladık. Haydi, detaylara!

Hissettirdiği tazelik ve serinlikle sizi büyüleyecek yazlık parfüm önerileri

Parfüm kokuları, mevsimlere ve gece gündüz kullanımına göre çeşitlilik gösterebiliyor. Soğuk kış aylarında genellikle yoğun, baharatlı ve ağır kokular tercih edilirken havaların ısınmasıyla daha serinletici kokulara geçiş yapılıyor. Nefes kesici bir kokuya sahip olup kendi tarzınızı ortaya koymak istiyorsanız bunun için ihtiyacınız olan en iyi parfümleri sizin için derledik. Hissettirdiği tazelik ve serinlikle sizi büyüleyecek yazlık kadın ve erkek parfüm önerilerine göz atmaya ne dersiniz?

1. Özgür ruhlu kadınlara özel: Yves Saint Laurent Libre EDP Kadın Parfüm

Hissettirdiği tazelik ve serinlikle sizi büyüleyecek yazlık parfüm önerileri

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Yves Saint Laurent’in hayatı kendi kurallarıyla yaşamak isteyen kadınlara özel olarak ürettiği Libre parfüm ile özgürlüğünüzün ateşini serbest bırakmaya hazır mısınız? Markanın ikonik logosunun altın zincirle birleştiği şişesi, pahalı görünümüyle kendinizi özel hissettiriyor. Öne çıkan notalara bakıldığında ise Fas’ın portakal çiçeği ve Fransa’nın muhteşem lavantası sizi selamlıyor. Şehvetli ve cüretkar lavanta, ulaşılması zor ve özgür ruhunuzu ortaya çıkıyor. Lavanta, portakal çiçeği, tonka tohumu ve vanilyanın notalarını oluşturduğu Yves Saint Laurent Libre, özellikle yaz aylarında ten ile harika bir uyum oluşturuyor.

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2. Yaz aylarına uygun ormansı koku: Bvlgari Man Wood Neroli EDP Erkek Parfüm

Hissettirdiği tazelik ve serinlikle sizi büyüleyecek yazlık parfüm önerileri

Alberto Morillas tarafından geliştirilen Bvlgari Man Wood Neroli, doğadan ve Akdeniz ışığından esinlenilen muazzam güzellikte bir erkek kokusu. Markanın İtalyan yönünü öne çıkaran neroli çiçeği, cesur ormansı kokularla modern ve beklenmedik bir kontrast oluşturuyor. Tüm gücünü ormanların doğal enerjisinden ve turunçgillerin canlılığından alan koku, güçlü notaları bir araya getiriyor. Üst notalarında bergamot ve neroli, kalp notalarında portakal çiçeği ve sedir ağacı, temel notalarında ise beyaz misk ve ambergris bulunuyor. Parfümün şişesi de odunsu kokuların ağırlığını hissetmenizi sağlıyor.

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3. Modern ve serinletici etki: Lacoste Essential Pour Homme EDT Erkek Parfüm

Hissettirdiği tazelik ve serinlikle sizi büyüleyecek yazlık parfüm önerileri

Yaz aylarına tazelik ve serinlik hissi katan ve erkekler için tasarlanan Lacoste Essential Pour Homme; özgürlüğün ruhunu ve rahatlığı yansıtıyor. Parfümün üst notalarında domates yaprakları, turunçgil, meyve ve sulu notalar bulunuyor. Kalp notalarında, siyah biber ve gül notası dahil olmak üzere çiçeksi bir dokunuş, temel notalarında ise sandal ağacı ve paçuli yer alıyor. Time Release Teknolojisi sayesinde koku tüm gün boyunca ferahlığını koruyor. Ürünün klasik şişesi ise oldukça yenilikçi, modern ve prestijli bir görünüm sunuyor.

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4. Çiçeksi ferahlığı teninizde hissedin: Dolce&Gabbana Kadın Light Blue EDT Parfüm

Hissettirdiği tazelik ve serinlikle sizi büyüleyecek yazlık parfüm önerileri

Yaşama zevki gibi büyüleyici, vazgeçilmez ve çarpıcı bir kadın parfümü önerisi arıyorsanız Dolce&Gabbana Light Blue Parfüm tam size göre. Ürünün esansı, ferah ve çiçeksi bir kokudan oluşuyor. Tepe notasında Sicilya limonu, yeşil elma ve mavi sümbül bulunuyor. Kalp notasındaki yasemin, bambu ve taze gül sizi çiçek bahçesindeymiş gibi hissettiriyor. Dip notası ise sedir, amber ve misk'in dayanılmaz kokusundan oluşuyor. Dolce&Gabbana Light Blue parfümün 100 ml hacmindeki sade şişesi ve mavi kapağı kullanıcılarına denizin sakin dalgalarını anımsatıyor.

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5. Vazgeçilmezlerinizden biri olacak: Avon Summer White Sunset EDT Kadın Parfümü

Hissettirdiği tazelik ve serinlikle sizi büyüleyecek yazlık parfüm önerileri

Avon Summer White Sunset Kadın Parfümü, çiçeksi ve odunsu kokuları sevenler için dayanılmaz güzellikte bir ürün. Güneşin yaz aylarındaki parlaklığını ruhunuza yansıtan parfüm, romantik ve modern kadınlar için özel olarak tasarlanmış. İçerisindeki kremsi huş ağacının büyüleyici aroması, benzersiz bir hassasiyet ve uyarılma yaratıyor. Nilüfer çiçeğinin narin notaları ise sizi sararak doğal güzelliğinizi vurguluyor. Orta notasındaki pembe biberin baharatlı esansı ise sıcak bir his oluşturuyor. Özellikle yaz aylarında kullanıma özel üretilen parfüm, güzelliğinizi ve tarzınızı ortaya koymanıza yardımcı oluyor.

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6. Pahalı ve özel hissettiren tasarımıyla Versace Dylan Turquoise EDT Kadın Parfümü

Hissettirdiği tazelik ve serinlikle sizi büyüleyecek yazlık parfüm önerileri

Versace Dylan Turquoise EDT Kadın Parfümü, mandalina ve limonun coşkusunu ahşap ve misk dokunuşlarıyla birleştiren dayanılmaz güzellikte bir kokuya sahip. Parfümcü Sophie Labbe tarafından yaratılan koku; şehvetli, genç ve taze olarak tanımlanıyor. Üst notalarında mandalina, limon ve pembe biber bulunan parfümün kalp notalarında bunlara siyah frenk üzümü tomurcuğu, yasemin, frezya ve guava eşlik ediyor. Temel notalarda ise sedir ve misk kokuları karşımıza çıkıyor. Şık ambalajı ile gönülleri mest eden parfümün turkuaz tonuyla zenginleştirilen kavisli çizgileri oldukça zarif bir görünüm yaratıyor.

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7. Sakin deniz dalgaları etkisi: Musk Marine EDT Erkek Parfüm

Hissettirdiği tazelik ve serinlikle sizi büyüleyecek yazlık parfüm önerileri

Tazeleyici kokusuyla yaz aylarınızın kurtarıcı ve vazgeçilmez parfümü olacak Avon Musk+ Marine, koleksiyonunuza eklemeniz gereken ürünler arasında. Aromatik fujer koku ailesinin enerjik ve erkeksi parfümü, kendi gücünüzü hissetmenize yardımcı oluyor. Nane, menekşe yosunu, lavanta ve narenciye notalarının yoğun olarak hissedildiği parfüm; deniz dalgaları arasındaymışsınız hissi veriyor. Mandalina ve misk kokularının uyumu ise teninizde ferah ve serinletici bir etki bırakıyor. Mavi renkli şişesiyle oldukça hoş görünen Avon Musk+ Marine EDT Erkek Parfüm, mutlaka denemeniz gereken en iyi erkek parfümleri listesinde yerini almış durumda.

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8. Etkili ve derin: Dolce&Gabbana The One EDP Erkek Parfüm

Hissettirdiği tazelik ve serinlikle sizi büyüleyecek yazlık parfüm önerileri

Dolce&Gabbana The One For Men, derin bir koku deneyimi arayanlar için oryantal kokuların dayanılmaz güzelliğini size sunuyor. Çekici, maskulen ve oldukça yoğun olan parfüm; karizmatik bir karakter taşıyor. Parfümün üst notalarındaki greyfurt, kişniş ve fesleğen; kokunun oryantal imzasını ortaya koyuyor. Zencefil, kakule ve tatlı portakal çiçeği de maskulenliğe göz kırpıyor. Alt notalarındaki tütün, amber ve sedir ağacı ise ciltte derin ve kalıcı etki bırakıyor. Kokusuyla büyülenmek istiyorsanız kullanıcıları tarafından çok sevilen bu parfümü mutlaka denemelisiniz.

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9. Çiçeksi, oryantal ve ferah: Lacoste Pour Femme EDP Kadın Parfüm

Hissettirdiği tazelik ve serinlikle sizi büyüleyecek yazlık parfüm önerileri

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Ferah ve oryantal esanslı Lacoste Pour Femme, tutkulu ve ılık olmasının yanı sıra çekici bir koku olarak öne çıkıyor. Gündüz kullanımı önerilen parfüm, gündelik hayatın monotonluğunu kırmanızı sağlayacak kendine has notalara sahip bir ürün. Parfümün tepe noktasında biber ve bergamot; kalp notasında gülhatmi, kedi otu ve yasemin; dip notasında ise erz ağacı ve misk bulunuyor. Baharatlı, çiçeksi, ferah ve oryantal bu parfümü mutlaka denemelisiniz. Temiz teninize uyguladığınızda yazı cildinizde hissetmenizi sağlayacak bu parfümle etrafınızdakileri büyüleyin!

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10. Karşı konulmaz tasarımı ve kokusuyla My Burberry Blush EDP Kadın Parfüm

Hissettirdiği tazelik ve serinlikle sizi büyüleyecek yazlık parfüm önerileri

Şık ve göz alıcı şişesiyle gönüllerde taht kuran My Burberry Blush, ışıltılı notalara sahip meyveli ve çiçeksi bir koku. Francis Kurkdjian imzası taşıyan parfüm, günün ilk ışıklarında çiçek bahçelerinde geziyormuş hissine kapılmanızı sağlıyor. Gevrek elma ile zenginleştirilmiş limon ve gül yapraklarının narin notaları, yasemin ile birleşerek kadınsı ve yoğun bütünlüğü tamamlıyor. Doğal içerikli ve kaliteli maddelerin ferahlıkla buluştuğu bu dayanılmaz koku, ten ile harika bir uyum yakalıyor. Yaz aylarında kullanmaya doyamayacağınız Burberry parfümü denemeden geçmeyin!

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