Historia AVM çalışma saatleri nedir? Historia AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Historia alışveriş merkezi 1 Ağustos 2008 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde açılmıştır. Gül&Keleşoğlu Group ve Ortak Girişimi ortaklığıyla yapılan Historia AVM tüketicinin ihtiyacı olan pek çok olanağı sunmaktadır. Giyim ve aksesuar, teknoloji, gıda gibi alanlarda geniş yelpazede hizmet vermektedir. Yetişkin ve çocuklar için herkese hitap eden yeme-içme seçenekleriyle birlikte eczane, terzi, oto yıkama, kuru temizleme gibi hizmetlerde de bulunmaktadır. Historia alışveriş merkezi ziyaretçilerine açık hava ve refah bir alan sunmaktadır. İstanbul’un hemen hemen her yerinden kolaylıkla ulaşılabilir olması da alışveriş merkezini çekici bir hâle getirmektedir. Historia AVM çalışma saatleri nedir?

Historia AVM saat kaçta açılıyor?

İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan ve her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Historia AVM çalışma saatleri içerisinde giyimden kozmetiğe, yemekten teknolojiye kadar pek çok imkânı ziyaretçilerine sunar. Historia AVM açılış saati hafta içi her sabah saat 10.00 olarak belirlenmiştir. Alışveriş merkezi bu saatte ziyaretçilerin hizmeti için hazır hâle getirilir.

Historia AVM saat kaçta kapanıyor?

Yarımada'nın tarihi yapısı ile bir bütünlük oluşturan havası ile birlikte moda, lezzet ve eğlenceyi de bir araya getiren, yetişkin ve çocuklar adına pek çok imkâna Historia AVM çalışma saatleri dâhilinde erişebilmek mümkündür. Historia AVM kapanış saati hafta içi her akşam saat 22.00 olarak belirlenmiştir. Ziyaretçilerin bu saatlere dikkat ederek alışveriş merkezinde bulunmaları daha iyi hizmet almaları açısından da önemlidir.

Historia AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati kaçtır?

Historia alışveriş merkezi hafta içinde olduğu gibi hafta sonu cumartesi ve pazar olmak üzere de hizmetini sürdürmektedir. Çalışma saatleri de hafta içiyle benzerlik teşkil etmektedir. Buna göre Historia AVM hafta sonu çalışma saatlerini şu şekilde söylemek mümkündür:

Cumartersi - Pazar: Sabah saat 10.00 ile 22.00 arası

Historai AVM resmî ve dinî bayramlarda da hizmet vermeye devam eder. Ancak alışveriş merkezinin içinde yer alan mağazaların çalışma saatlerinde farklılık olabilir. Ziyaretçiler bu değişiklikleri alışveriş merkezinin resmi internet sitesinden takip edebilirler.



