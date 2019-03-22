Hitit dönemine aitmiş, hepsi ele geçirildi! Tam 60 parça...

Tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 heykel, 2 yüzük, 27 sikke, 6 parça takı ve 19 değerli taş ele geçiren timler, eserleri incelemeye verdi. Yapılan araştırmalar sonucunda bulunan parçaların Hitit dönemine ait olduğu belirlendi.