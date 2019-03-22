HABER

Hitit dönemine aitmiş, hepsi ele geçirildi! Tam 60 parça...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 07:49 | Son Güncelleme

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Kısım Amirliği ekiplerinin otobüs terminalinde gerçekleştirdiği uygulama sırasında şüpheli hareketler sergileyen C.C. isimli kişiyi durdurarak üst ve çanta araması yapmasıyla tarihi eser kaçakçılığı ortaya çıktı.

Tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 heykel, 2 yüzük, 27 sikke, 6 parça takı ve 19 değerli taş ele geçiren timler, eserleri incelemeye verdi. Yapılan araştırmalar sonucunda bulunan parçaların Hitit dönemine ait olduğu belirlendi.

Otobüs terminalinde ele geçirildi

Erzurum'da Hitit dönemine ait 6 heykel, 27 sikke ve değerli taşlar bulundu.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Kısım Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki uygulamaları sırasında şüphelendikleri C.C'yi durdurdu.
Polis noktasında üst ve çantasında arama yapan ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 heykel, 27 sikke, 2 yüzük, 6 parça takı ve 19 değerli taş ele geçirdi.
Şüpheli C.C gözaltına alındı. Yapılan incelemede ele geçirilen malzemelerin Hitit dönemine ait olduğu belirlendi.
Tarihi eserlerin, Emniyet Müdürlüğündeki inceleme sonrası Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tarihi eser Erzurum

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı yayınlandı

Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı yayınlandı

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Maduro'dan çok konuşulacak 'Müslümanlık' açıklaması

Maduro'dan çok konuşulacak 'Müslümanlık' açıklaması

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Artık e-devletten yapılabilecek!

Artık e-devletten yapılabilecek!

Erdoğan imzaladı! Devlet memurlarına zam...

Erdoğan imzaladı! Devlet memurlarına zam...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araç park halindeyken alev aldı! İtfaiye yetişemeyince bakın nasıl söndürdüler

Patlama sesiyle uyandılar! Gerçek dışarı çıkınca ortaya çıktı

Son dakika: Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! 'Yeni bir yapılanma'

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Ahlat UNESCO'dan en sakin şehir unvanı aldı

İşte Türkiye'nin en sakin şehri

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters İstanbul'a geldi

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters İstanbul'a geldi

AYM'den 5 parti hakkında suç duyurusu

AYM'den 5 parti hakkında suç duyurusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.