Hitit kaya anıtında kazı çalışması

Hitit dönemine ait olan kayanın 1950'li yıllarda Alman bilim insanı Bossert tarafından tespit edildiğini ve sonraki senelerde yapılan yayınlarla bilim dünyasına kazandırıldığını belirten Baştürk, "Bu kaya, üzerinde yazıt olan Türkiye'deki sayılı kayalardan ve anıtlardan biri. Net olarak tanımlanmamış ve okunmamış olmakla beraber bu kayada bir prens ve prensesten bahsediliyor. Bu kaya ile bağlantılı yuvarlak bir duvar kalıntısı görülüyor." dedi.

Merkeze bağlı Karalar köyü sınırlarında bulunan ve milattan önce 1300'lü yıllardan kalma olduğu değerlendirilen kaya anıtı ve çevresinde kazı öncesi temizlik çalışması yapıldı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen ve definecilerin dinamitle bir kısmına zarar verdiği kaya anıtı "Malkaya" ve çevresinde kurtarma kazısına başlandı.

Yuvarlak hattı ortaya çıkartıp kaya anıtıyla bağlantısını saptamayı, daha sonra çevresinde koruma duvarı oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Baştürk, "Kayanın defineciler tarafından koparılan parçalarının yerine yerleştirilmesini, restorasyon ve konservasyonun yapılmasını, rölövesinin çıkarılmasını planlıyoruz. Kaya, defineciler tarafından dinamitlenerek kırılıp parçalanmış." diye konuştu.

- “Taşın neredeyse dört yönü yazılı”

Kaya anıtının imparatorluk dönemi değerlendirildiğinde milattan önce 1300'lü tarihlerde yapılmış olabileceğini anlatan Baştürk, şöyle devam etti:

“Taşın neredeyse dört yönü yazılı. En uzun yazıtın olduğu alan kuzeyde. Diğer tarafları tahrip olduğu için net görülmüyor. Kırıklar ve dağılmış alanlar var. Üzeri dikenlerle de kaplı olduğu için hiyeroglif yazıların tamamının şablonları görülmüyor. Temizlendiği zaman daha net ortaya çıkacak ancak en uzun bölüm korunmuş durumda."

Baştürk, kaya ve etrafında yapılacak çalışma sonunda bir dini ritüelin ya da av yapan hanedan üyelerinin hikayesinin ortaya çıkabileceğine dikkati çekerek şunları söyledi: