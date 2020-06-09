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  4. Hitit kılıcı İstanbul’da görücüye çıkıyor! Dünyada başka bir örneği yok

Hitit kılıcı İstanbul’da görücüye çıkıyor! Dünyada başka bir örneği yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 19:34 | Son Güncelleme

Çorum’da yol yapım çalışmaları sırasında bulunan ve dünyada eşi bulunmayan 3 bin 500 yıllık Hitit kılıcı İstanbul Havalimanı’nda sergilenecek.

Türkiye’deki tarihi ve kültürel değerlerin tanıtımı noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İGA arasında imzalanan protokol kapsamında İstanbul Havalimanı’nda müze kuruldu. Hitit Kralı Tuthaliya’ya ait 3 bin 500 yıllık kılıç önümüzdeki günlerde İstanbul Havalimanı’nı kullanan yerli ve yabancı turistler için görücüye çıkacak.

DÜNYADA BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK

Dünyada bir başka örneği bulunmayan kılıç, tarihin en büyük imparatorlukları arasında yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa’da iki greyder kepçesi operatörü tarafından tesadüfen bulundu. 1991 yılında Köy Hizmetleri Müdürlüğünde görevli iki kepçe operatörü Hitit Krallarından Tuthaliya’ya ait olan tarihi kılıcı Boğazköy Müzesi’ne teslim etti. Burada yapılan incelemede Hitit dönemine ait olduğu anlaşılan kılıç, daha sonra Çorum Müzesi’ne nakledildi.

SAVAŞ GANİMETİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Sert bronzdan ve döküm tekniğiyle yapılan kılıcın balçak kısmında yer alan perçin deliklerinden itibaren kabzaya geçen kısmın dövülmek suretiyle yapıldığı, delik kenarlarındaki çapaklardan ve münferit çekiç izlerinden anlaşılıyor. Bulunduğu tarihten itibaren arkeoloji dünyasının da gündemine oturan kılıç, adak olarak sunulmuş. Kılıcın sol kenarında çivi yazısıyla Akadça olarak “ı-nu-ma du-ut-ha-lı-yalugal.gal kur a-as-su-wa u-hal lıQgır an-nu-tım a-naıskur be-li-su u-se-lı” yazılı cümle görülüyor. ‘‘Büyük kral Tuthaliya, Assuwa ülkesini yerle bir ettiği zaman bu kılıcı efendisi fırtına tanrısına adak olarak sundu’’ yazılı kılıcın savaş ganimeti olarak ele geçirilmesinden sonra üzerine yazıldığı tahmin ediliyor.

60 gram ağırlığında, 70 santimetre uzunluğunda teknik ve işleme yönünden kusursuz bir simetriğe sahip olan bu kılıç Hitit tarihinin amansız savaşçısı, büyük kral Tuthaliya’nın Ege kıyılarındaki Assuwa ülkesine karşı kazandığı askeri zaferin benzersiz bir yansımasını ifade ediyor.

Henüz bir benzeri daha bulunamamış olması, kılıcı paha biçilemez kılarken bu eşsiz eser, Boğazköy-Hattuşa ve diğer Hitit şehirlerinde, bir çok gizemli arkeolojik eserin keşfedilmeyi beklediğinin en güzel ve heyecan verici kanıtı olarak ifade ediliyor. (İHA)

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