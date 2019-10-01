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Hitit şehri Samuha'da kazı çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:17 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde yer alan ve eski adı 'Samuha' olan 3 bin 800 yıllık Hitit şehri Kayalıpınar'da 2005 yılında başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Hitit şehri Samuha'da kazı çalışmaları sürüyor

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde yer alan ve eski adı 'Samuha' olan 3 bin 800 yıllık Hitit şehri Kayalıpınar'da 2005 yılında başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Vali Salih Ayhan, Kayalıpanar'ı ziyaret ederek, kazı ekibinden bilgi aldı.
Kent merkezine 47 kilometre mesafede bulunan Kayalıpınar yerleşim yerinde, 2005 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Almanya Marburg Philipps Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, bugüne kadar Hitit krallarına, prenslere ve memurlara ait çok sayıda mühür bulundu.
2014 yılında kazıda bulunan çivi yazılı tablet sayesinde de Kayalıpınar'ın Hitit kenti 'Samuha' olduğu anlaşıldı. Hitit büyük krallarının, ülkeyi yönettiği merkezlerden biri olarak kabul edilen Samuha'daki çalışmalarda çıkarılan eserlerin çoğunluğu Sivas Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.
Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayalıpınar'ı ziyaret ederek, kazı çalışmalarının devam ettiği alanda incelemelerde bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe'den bilgi aldı.
Sivas'ta çok önemli Hitit merkezleri olduğunu, bu merkezleri yazılı belgelerden tanıdıklarını söyleyen Karpe, "Sivas'ta başka çok önemli Hitit merkezleri var, yazılı belgelerden tanıyoruz. Nerede olduğunu da tahmin ediyoruz ama hiç kazılmadı. Burada en az 6 tane tapınak var" dedi.

FOTOĞRAFLI

Hitit şehri Samuha'da kazı çalışmaları sürüyorHitit şehri Samuha'da kazı çalışmaları sürüyorHitit şehri Samuha'da kazı çalışmaları sürüyorHitit şehri Samuha'da kazı çalışmaları sürüyor

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