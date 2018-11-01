ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesince hayata geçirilen "Anne Üniversitesi" projesine katılan anne ve anne adayları sağlık, finans, kültür, psikoloji, sanat, çocuk gelişimi ve aile içi iletişim konularında aldıkları eğitimle hayata farklı gözle bakabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hitit Üniversitesi ile Çorum Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 14 gün süreyle eğitime alınan 60 kadın, çocuk gelişimi başta olmak üzere sağlıktan, finansa, kültür ve sanattan psikolojiye kadar çeşitli konularda akademisyenlerden eğitim gördü.

Yaklaşık 200'ün üzerinde başvurunun arasından kura ile eğitime katılma hakkı kazanan 22-65 yaş aralığındaki anne ve anne adayı, eğitimin tamamlanmasının ardından cübbe ve kep giyip diploma alacak.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç yıl önce "Çocuk Üniversitesi" projesini hayata geçirdiklerini ve bu projeden elde edilen başarının "Anne Üniversitesi" projesine altyapı hazırladığını söyledi.

Annelerin, çocukları yetiştiren en önemli unsur olduğuna dikkati çeken Alkan, "Bugünün çocuklarının geleceğimiz olmasından hareketle çocuklarımızı yetiştiren annelere bir şekilde dokunmayı hedefledik ve Anne Üniversitesi projemiz ortaya çıktı. Annelerle akademik bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak daha iyi yetişmiş bir neslin ortaya çıkmasını hedefliyoruz." dedi.