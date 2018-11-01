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Hitit Üniversitesi "bilimsel anneler" yetiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 19:47 | Son Güncelleme

Çorum'da açılan "Anne Üniversitesi" projesine katılan 22-65 yaş arası anne ve anne adayları, sağlık, finans, kültür, psikoloji, sanat, çocuk gelişimi ve aile içi iletişim gibi çeşitli konularda akademisyenlerden eğitim alıyor - Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan: - "Annelerle akademik bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak daha iyi yetişmiş bir neslin ortaya çıkmasını hedefliyoruz"

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesince hayata geçirilen "Anne Üniversitesi" projesine katılan anne ve anne adayları sağlık, finans, kültür, psikoloji, sanat, çocuk gelişimi ve aile içi iletişim konularında aldıkları eğitimle hayata farklı gözle bakabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hitit Üniversitesi ile Çorum Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 14 gün süreyle eğitime alınan 60 kadın, çocuk gelişimi başta olmak üzere sağlıktan, finansa, kültür ve sanattan psikolojiye kadar çeşitli konularda akademisyenlerden eğitim gördü.

Yaklaşık 200'ün üzerinde başvurunun arasından kura ile eğitime katılma hakkı kazanan 22-65 yaş aralığındaki anne ve anne adayı, eğitimin tamamlanmasının ardından cübbe ve kep giyip diploma alacak.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç yıl önce "Çocuk Üniversitesi" projesini hayata geçirdiklerini ve bu projeden elde edilen başarının "Anne Üniversitesi" projesine altyapı hazırladığını söyledi.

Annelerin, çocukları yetiştiren en önemli unsur olduğuna dikkati çeken Alkan, "Bugünün çocuklarının geleceğimiz olmasından hareketle çocuklarımızı yetiştiren annelere bir şekilde dokunmayı hedefledik ve Anne Üniversitesi projemiz ortaya çıktı. Annelerle akademik bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak daha iyi yetişmiş bir neslin ortaya çıkmasını hedefliyoruz." dedi.

Alkan, Hitit Üniversitesinin yalnızca yüksek öğretim konusunda değil, toplumun her kesimi ile kaynaşarak önemli konularda halkın bilinçlenmesine yardımcı olmayı hedeflediklerini belirterek projenin örnek olmasını temenni etti.

Çocukların geleceğe hazırlanmaması durumunda çok büyük zorluklar yaşanacağını aktaran Alkan, "Bu işin de ana aktörü annelerimiz. Onlara gücümüz yettiğince destek vererek daha donanımlı nesiller yetiştirilebileceğine inanıyorum. Bir kişiye bile dokunabilmek bizim için çok keyifli. O bir kişiler aslında dünyayı değiştirebilecek bireyler." ifadesini kullandı.

- "Çoğu şeyi yanlış yapıyormuşum"

"Anne Üniversitesi" projesi kapsamında eğitim alan kadınlar da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kimya mühendisi Nurdan Ersoy (24), "Anne Üniversitesi"nde aldığı eğitim ile dünyaya bakış açısının değiştiğini söyledi. Birbirinden farklı birçok konuda bilgi sahibi olduklarına dikkati çeken Ersoy, şöyle konuştu:

"Müzeye gidip arkeoloji de öğrendik, akıllı ilaç kullanımını da öğrendik. Çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız gerektiği ya da ev ekonomisinde nasıl tasarruf sağlayabileceğimiz hakkında bilgiler edindik. Son derece verimli bir eğitim oldu. Örneğin çocuğun istismarı, yalnızca cinsel istismar değil. 'Öcü geliyor' gibi söylemlerle çocuğu korkutmanın da istismar sayıldığını ve bu tutumun çocuğun gelişimine olumsuz etki sağladığını öğrendik. Burada, gündelik hayatımızda da kullanarak çocuklarımızı daha iyi eğitebileceğimiz bir çok bilgi edindik."

24 yaşındaki bir çocuk annesi Mine Can Reçber de kızına daha iyi annelik yapabilmek için kursa katıldığını belirterek "Kendimi bilinçli bir anne zannediyordum ancak burada öğrendim ki çoğu şeyi yanlış yapıyormuşum. Artık daha bilinçli ve hem çocuğuna hem de eşime karşı daha sabırlı bir kadınım. Eğitim sürecinin ardından eşim de bendeki değişimin farkında." dedi.

51 yaşındaki bir torun sahibi Yasemin Eyvazlı ise 3 çocuğunu geleneksel yöntemlerle yetiştirdiğini anlatarak aldığı eğitim sayesinde torununu daha bilimsel yöntemlerle eğiteceğini söyledi.

Genç yaşta annesinin vefatı nedeniyle üniversite okuyamadığını dile getiren Eyvazlı, "Anne Üniversitesi" sayesinde üniversite hayalini de gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını kaydetti.

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Anne Üniversitesi Projesi Çorum hitit üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan

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