Hitler’den emekli maaşı alan 15 İsveçli tespit edildi

İsveç’te 15 eski Nazi işbirlikçisine Adolf Hitler tarafından bağlanan maaşın ödenmeye devam ettiği ortaya çıktı.

İsveç’te Nazi ordusunda savaşırken yaralanan 15 kişiye Adolf Hitler tarafından imzalanan kararname gereğince malul maaşı bağlandığı belirlendi. Söz konusu kişilerin maaşı almaya devam ettiği ortaya çıktı. İsveç basınında yer alan habere göre, o dönemde aralarında 200 İsveç vatandaşının da bulunduğu binlerce kişi Hitler’e bağlılıklarını ilan ettiği için Alman vatandaşları ile aynı koşullarda ömür boyu aylık almaya hak kazanmıştı.

Hitler maaşı alan 15 kişinin hala İsveç’te yaşadığı ve bin 500 İsveç kronu ile 15 bin kron arasında her ay maaş aldığı kaydedildi.

Alman yetkililerin ise konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındıkları ifade edildi.

