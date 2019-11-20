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Hitler'in doğduğu ev polis merkezi olacak

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2019 14:28 | Son Güncelleme

Avusturya’da Adolf Hitler’in Braunau’da doğduğu evin polis merkezi olmasına karar verildi.

Hitler'in doğduğu ev polis merkezi olacak

Böylece evin Neonaziler tarafından siyasi amaçlar için istismar edilmesi engellenecek.Avusturya İçişleri Bakanlığı Adolf Hitler'in Braunau'da doğduğu evin mimari dönüşümden geçirildikten sonra bölgedeki polis birimleri tarafından kullanılacağını duyurdu. Mimari değişiklik için kasım ayında Avrupa Birliği çapında bir tasarım yarışması başlatılacağı açıklandı. Uzmanlardan oluşan bir jüri 2020 yılının ilk yarısında en iyi tasarımı seçecek ve evin mimarisi bu tasarıma göre dönüştürülecek.

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn "Evin gelecekte polis tarafından kullanılmasıyla birlikte bu binanın nasyonal sosyalizmin bir anısı olmaktan çıkartılması yönünde yanlış anlaşılmaya müsait olmayan bir işaret konmuş olacak” dedi. Tarihin en ünlü diktatörlerinden biri olan Adolf Hitler (1889-1945) her ne kadar hayatının sadece ilk birkaç ayını bu evde geçirmiş olsa da bina tüm dünyadan Nazi sempatizanlarının uğrak yeri oluyordu.

2017 yılında kamulaştırılan bina Avusturya devletinin malı. Kamulaştırma, eve yaklaşık bir yüz yıl boyunca sahiplik eden Gerlinde Pommer'in ailesi ile Avusturya devleti arasında uzun süren bir hukuk mücadelesine neden olmuştu. Avusturya'nın en yüksek mahkemesi bu mücadeleyi Pommer ailesine tazminat olarak 812 bin euro ödenmesine hükmederek bu yıl içinde sonuçlandırmıştı.

AFP, dpa / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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