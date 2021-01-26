Hitler'in "Kavgam" Kitabı Fransa’da Polemik Yarattı

PARİS - Fransa'nın en büyük yayınevlerinden Fayard, Nazizmin manifestosu olarak kabul edilen Adolf Hitler'in "Mein Kampf (Kavgam) adlı kitabını basmaya karar verdiğini açıkladı. Karar Fransa’da tarihçi ve filozofları ikiye böldü. Fransız yayınevi Fayard, Adolf Hitler'in ırkçı ve Yahudi karşıtı ideolojisinin temelini oluşturan Mein Kampf'ı, 2021'de Fransızca olarak yayınlayacaklarını duyurdu. Kesin baskı tarihini açıklamayan Yayınevi kitabın içeriğiyle ilgili de bilgi vermedi. Fayard, 2020'de yeni baskıyı yapacağını açıklamış, ancak pandemi nedeniyle bu kararı ertelediklerini duyurmuştu. Yayınevi, kitabın eski çevirisi üzerinden değil, Sigmund Freud ve Stefan Zweig gibi dev isimleri Fransızca'ya çeviren Oliver Mannoni tarafından yeniden çevrileceğini ve uluslararası tarihçilerden oluşan bir komite tarafından hazırlanan "bir eleştiri metninin de" kitapta yer alacağını açıkladı. Hitler'in 1924-1926 yılları arasında yazdığı kitap, İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan müttefiklerce 1945 yılında yasaklanmıştı. Yayın haklarının tek sahibi olan Bavyera Eyaleti, Mein Kampf'ın telif hakkını tam ve sorumlu bir şekilde kullanıyordu.

Fransa, geçtiğimiz hafta kitabı yayınlayan Polonya'dan sonra, bu yıl Avrupa'da Mein Kampf'ı basan ikinci ülke olacak. Polonya, 20 Ocak 2021'de, 4 bin baskı olarak tartışmalı kitabı basan yılın ilk Avrupa ülkesi oldu. Kitabın Bellona yayınlarından çıkan versiyonu 4 bin adet basıldı. Bellona Yayınevi, yaklaşık bin sayfalık kitabın yarısında Hitler ideolojisinin eleştirisine yer verdi. Mein Kampf'ın telif haklarının kamuya açılmasının ardından, 2016 yılında Almanya'da, bir kamu araştırma merkezi olan IfZ tarafından yapılan baskısı 100 bin adet sattı. Türkçe'de "Kavgam" adıyla bilinen kitabın, Fransızca'ya "Mon Combat" diye çevirilen ilk baskısı 1934 yılında çıkmıştı. Nouvelles Editions Latines (NEL) yazarın izni olmadan 1938 yılına kadar bu kitabı bastı. Fransa karşıtı pek çok satırın da yer aldığı kitap, 1938'de yine Fayard yayınları tarafından "Ma Doctrine" adıyla yeniden basıldı. "Basılmalı mı?" tartışması Yahudi soykırımına kadar varan, Nazizm'in işlediği suçların ideolojik matrisi olarak değerlendirilen kitabın basılması kararı, Fransız tarihçileri ve yayın dünyasını ikiye böldü.