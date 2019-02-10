Hitler'in tablolarına açık artırmada alıcı çıkmadı

BERLİN (AA) - Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in 5 sulu boya tablosuna açık artırmada alıcı çıkmadı.
Nuremberger Nachrichten gazetesinde yer alan haberde, dün Nürnberg kentinde Weidler müzayede evi tarafından 19 bin ila 45 bin avrodan açık artırmaya çıkarılan tabloları satın alan kimsenin olmadığı belirtildi.
Tabloların sahte olabilecekleri endişesiyle satılmadığı düşünülüyor.
Savcılar, açık artırmadan 3 gün önce Hitler'in yaptığı söylenen 63 tabloya sahte olup olmadıklarını incelemek üzere el koymuştu.
Hitler'in, gençliğinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da ressam olma hevesiyle 2 bin civarında tablo yaptığı sanılıyor.
Weidler müzayede evi, 2015 yılında Nazi Almanyası liderinin 10'dan fazla tablosunu yaklaşık 400 bin avroya satmıştı.
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