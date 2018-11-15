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Hitler'in Yahudi kızla çekilen fotoğrafı satıldı

15.11.2018 19:59 | Son Güncelleme

Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in Yahudi bir kız çocuğu ile çekilmiş fotoğrafı açık artırmada 11 bin dolara alıcı buldu.

Hitler'in Yahudi kızla çekilen fotoğrafı satıldı

Adolf Hitler'in Yahudi kızla çekilmiş imzalı fotoğrafı açık artırmada 11 bin 520 dolara satıldı. ABD'nin Maryland eyaletindeki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkartılan fotoğraf 6 yaşındaki Rosa Bernile Nievau'ya sarılan Hitler'i gülerken gösteriyor. Siyah-beyaz fotoğraf 1933 yılında Heinrich Hoffman tarafından çekildi. Hitler'in inzivaya çekilmek için kullandığı Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Berghof'ta bulunan mülkünde çekilen fotoğraf Hitler'in imzasını yaşıyor. Fotoğrafın üzerinde "Sevgili Rosa Nienau Adolf Hitler Münih 16 Haziran 1933" yazıyor.

Alexander Tarihi Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada Hitler'in küçük kızın Yahudi kökenleri hakkında bilgi sahibi olduğu ancak bunu görmezden geldiği ifade edildi. Müzayede evinin satış müdür yardımcısı Andreas Kornfeld fotoğrafı satın alan kişinin kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. 6 milyon Yahudi'nin ölümünden sorumlu olan Hitler'e ait fotoğrafın propoganda amacıyla çekildiği ve Hitler'i "nazik bir kişilik olarak" gösterme amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Fotoğrafın arkasındaki hikaye

Müzayede evinin verdiği bilgiye göre Rosa Bernile, Hitler ile aynı gün doğması nedeniyle 1933 yılında düzenlenen doğum gününe katılan davetliler arasındaydı. Aynı gün çekilen fotoğraflar sonrasında ikisi arasında yakın bir ilişki başladı. Hitler tarafından Bernile ya da Rosa isimleri ile çağrılan küçük kız Hitler'le geliştirdiği yakın ilişki nedeniyle bir süre sonra "Führer'in çocuğu" olarak anılıyordu.

Ancak yetkililerin, 5 yıl sonra küçük kızın büyükannesinin Yahudi olduğunu öğrendiği ve Hitler'in kızla iletişimini kesmeye çalıştığı belirtiliyor. Kişisel nedenler ya da propaganda yapmak amacıyla Hitler'in yetkililerin uyarılarına rağmen 1938 yılına kadar Rosa ile arkadaşlığa devam ettiği ifade ediliyor. Anneannesinin Yahudi olması nedeniyle Rosa Bernile o dönem geçerli olan Alman yasalarına göre Yahudi kabul ediliyordu. 1938'den itibaren Hitler'e ait mülklere girmesi yasaklanan Rosa Berline 1943 yılında geçirdiği felç nedeniyle hayatını kaybetti.

Hitler'e ait eşyalar açık artırmada

Alexander Tarihi Müzayede Evi daha önce de Hitler'e ait eşyalar açık artırmaya çıkarmıştı. Şubat 2017 yılında yapılan açık artırmada Hitler'e ait olan bir telefon 243 bin dolara alcı buldu. Üzerinde Nazi sembolleri bulunan telefonun arka kısmında Adolf Hitler'in ismi yazıyordu. Hitler'in araçlarında, trenlerde ve karargâhında kullandığı telefon Hitler'in sığınağına düzenlenen bir gezi sırasında Rus işgal güçleri tarafından İngiliz yetkililere verilmişti.

DW, APE/MY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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