HİTÜ'den otizmli çocuklar için örnek proje

"Türkiye'de ilk kez otizmli çocuklarımıza eğitim verebilecek eğitmen yetiştirmeye yönelik kursumuzda ilk mezunlarımızı verdik. Topluma daha fazla değer katan bireyler olarak katkı sunmanızı canıgönülden niyaz ediyorum. Başkalarının hikayelerinde kahraman olmak üzere bu eğitimi aldınız. Aldığınız eğitim, gideceğiniz her ortamda sizlere de onlara da değer katacak, yeni kapılar açacak ve yeni hayat hikayelerinde kahraman olma imkanı verecektir. Bu da Hitit Üniversitesi olarak bizleri her zaman gururlandıracaktır."

Çalışma kapsamında yaklaşık 500 saatlik kurs açtıklarını belirten Öztürk, "Üniversite olarak pozisyonumuzu, kapasitemizi ve öğrencilerimizin de kıymetini çok iyi biliyoruz.” dedi.

- "Büyük bir eksikliği tamamlayacaklar"

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen ise HİTÜ'nün başlattığı çalışmanın, otizmli çocuk sahibi aileler için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Çelen, otizmli çocukların otizmi bilmeyen sağlıkçılardan, sporculardan dolayı bugüne kadar yeterli eğitim alamadığını belirterek, "Bu kurstan mezun olanlar, büyük bir eksikliği tamamlayacaklar. Çocuklarımızı eğitecek sporcu, müzisyen bulamadık. Benim çocuğum çok sevmesine rağmen ne yazık ki sporun hiçbir yerinden tutunamadı. Gerçekten o kadar çok umut veriyorsunuz ki bana, bir anne olarak ileride sizler gibi ağabeyleri, ablaları yanlarında olacağı için çok mutluyum. Bizim derdimizi paylaştınız, azaldı." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan Spor Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Rabia Hürrem Özdurak Sıngın da otizmli çocuk sahibi ailelerin talebi üzerine, eğitmen ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan kursların devam edeceğini söyledi.

Sertifikaların dağıtılmasının ardından ut, piyano, gitar, saz, ney ve keman gibi 18 farklı enstrüman çalabilen otizmli Talha Ekinci müzik dinletisi sundu.

