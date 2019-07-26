HİTÜ'ye 84 ülkeden 7 bin 444 öğrenci başvurdu

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesine (HİTÜ) 2019-2020 akademik yılında yüksek öğrenim görmek üzere 84 ülkeden 7 bin 444 öğrencinin "Uluslararası Öğrenci" başvurusu yaptığı bildirildi.

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en genç devlet üniversitelerinden biri olduklarına işaret ederek uluslararası akademik camiada tanınırlıklarının da her geçen yıl arttığını söyledi.

Yüksek öğrenim için HİTÜ'yü tercih eden öğrenci sayısının da her geçen yıl arttığının altını çizen Öztürk, "ABD, Fransa, Danimarka gibi ülkelerin yanı sıra dünyanın en ücra bölgelerinde bulunan Yeni Zelanda, Fildişi Sahili, Filipinler, Porto Riko gibi ülkelerden de HİTÜ'de eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler oldu." dedi.

En fazla başvurunun alındığı ülkeler arasında 4 bin 446 öğrenciyle Suriye'nin ilk sıra yer aldığına dikkati çeken Öztürk, Mısır'ın 441 öğrenciyle ikinci, Yemen'in 432 öğrenciyle üçüncü, Türkmenistan'ın 392 öğrenciyle dördüncü ve Irak'ın 257 öğrenciyle beşinci sırada yer aldığını kaydetti.