HIV aşısıyla ilgili umutlandıran gelişme! Maymunlar üzerinde etki gösterdi, 5 yıl içinde insan deneylerine başlanacak

Henüz kesin tedavisi bulunmayan ve ileri evrelerde AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) kaynaklı ölümlere neden olan HIV virüsüne yönelik aşı çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Japonya'daki Ulusal Biyomedikal Yenilik, Sağlık ve Beslenme Enstitüsü'nden bir grup uzmanın geliştirdikleri aşının HIV virüsünü maymunlarda etkisiz hale getirmeyi başardığını duyurdu.

5 YIL İÇİNDE İNSANLAR ÜZERİNDE DENENECEK

Çalışma kapsamında 7 makak maymununa HIV virüsü enjekte eden ekip, test edilen 4 maymunun virüsten enfekte olduğunu ancak kısa süre sonra virüsün tespit edilemez hale geldiğini belirledi. Aşı sayesinde uyarılan bağışıklık sisteminin HIV'in etkisini yitirmesini sağladığını kaydeden uzmanlar, yaklaşık 5 yıl içinde insanlar üzerindeki denemelere başlanacağını açıkladı. Başarılı olması halinde AIDS'in etkin tedavisinde önemli rol oynayacağı belirtilen aşının yeni ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarını da teşvik etmesi bekleniyor.

DÜNYADA 40 MİLYON KİŞİ VİRÜSÜ TAŞIYOR

Vücudun çeşitli dokularına yerleşebilen ve esas etkilerini bağışıklık sistemi üzerinde gösteren HIV, ilerleyen evrelerde AIDS'e yol açarak bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı savunmasız kalmasına neden oluyor. Ölümcül olabilen HIV virüsünü Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre 2020 itibariyle dünya genelinde 37.7 milyon kişi taşıyor.

Kaynak: İHA

