Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, "HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır ve korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. En sık görülen bulaşma yolunun cinsel temas olması nedeni ile neredeyse korunmada tek çare tek eşliliktir." dedi.

Bakan Yardımcısı Meşe, "1 Aralık Dünya AIDS Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, hastalığın önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini belirterek, dünyada 36,7 milyon HIV taşıyıcısının bulunduğunu, 1 milyon kişinin de AIDS nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde de hasta sayısının hızlı arttığına işaret eden Meşe, belirli bir yaş grubunda görülen HIV'in artık tüm yaş gruplarında görülmeye başladığına dikkati çekti.

Türkiye'nin HIV açısından az sıklıkta görülen ülkeler arasında yer aldığını ancak son yıllarda vaka sayılarında artış izlendiğini vurgulayan Meşe, şöyle konuştu:

"Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 1985'ten günümüze kadar bildirimi yapılan 18 bin 557 HIV (pozitif) ve 1736 AIDS vakası mevcuttur. Bu vakaların yüzde 15,3'ü yabancı uyruklu kişilerden oluşmaktadır. Bu hastalığın bulaşma yollarına baktığımızda ise en çok cinsel yolla bulaştığı görülmektedir. HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır ve korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır ve korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. En sık görülen bulaşma yolunun cinsel temas olması nedeni ile neredeyse korunmada tek çare tek eşliliktir."