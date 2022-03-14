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HIV: İlk kez bir kadın virüsten tamamen kurtuldu

14.03.2022 06:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de HIV pozitif bir kadın, lösemi tedavisi sırasında yaptırdığı yeni geliştirilen bir kan nakli yönteminin ardından bir kez daha HIV testi yaptırdı; test negatif çıktı. Bu yöntemin HIV virüslü bazı kişilerin iyileşmesine yardımcı olabileceğine inanılıyor.

HIV: İlk kez bir kadın virüsten tamamen kurtuldu

ABD'de HIV (human immunodeficiency virus) pozitif bir kadın, lösemi tedavisi sırasında yaptırdığı yeni geliştirilen bir kan nakli yönteminin ardından bir kez daha HIV testi yaptırdı; test negatif çıktı.

Hastanın dünyada bu virüsten tamamen kurtulan ilk kadın olduğuna inanılıyor.

AIDS'e yol açan virüse doğal bağışıklık geliştirmiş bir kişiden kök hücre nakli yapılan lösemi hastası kadının HIV testleri 14 aydır negatif çıkıyor.

Uzmanlar, bu nakil yönteminde göbek kordon kanının kullanıldığını söylüyor ve bunun HIV'li birçok hasta için uygun bir tedavi yöntemi olmadığı konusunda uyarıyor.

Ancak yine de, Salı günü Denver şehrinde bir tıp konferansında anlatılan yöntemin, HIV'nin kalıcı tedavisi için ilk kez uygulandığı ve bundan sonrası atılacak adımlar için kritik bir gelişme olduğu belirtildi.

Uygulama, uzun zamandır kanser hastası kişilere yapılan kan naklinin HIV pozitif kişilere de uygulanıp uygulanamayacağı üzerine ABD'de yapılan çalışmanın bir parçası. HIV'ye karşı doğal bağışıklık geliştirmiş olan bir tür genetik mutasyona uğramış kan örneği seçilerek, hastaya o nakledildi. Bilim insanları, bu şekilde HIV pozitiflerin doğal direnç oluşturup virüsle savaşacağını düşünüyor.

Son yapılan çalışmada kadın hastaya verilen göbek kordon kanı, donörle alıcı arasında çok fazla ortak nokta olmadan da transfer edilebiliyor.

Uluslararası AIDSTopluluğu'nun seçilmiş başkanı Sharon Lewin, bu tarz bir naklin her HIV hastasında kullanılamayabileceğini söylüyor.

Ancak yine de bunun önemli bir gelişme olduğunu ve "Bundan sonra gen tedavisinin daha da geliştirilerek HIV için uygulanabilecek bir strateji olduğunu, HIV'nin iyileştirilebildiğini ortaya koyduğunu" belirtiyor.

Çalışmayla ilgili bulgular, henüz detaylı şekilde bir tıp dergisinde yayımlanmadı. Bu sebeple henüz ulaşılabilen veriler sınırlı.

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