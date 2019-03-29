HIV taşıyıcısı kişiden ilk böbrek nakli

Johns Hopkins Üniversitesi, HIV taşıyıcısı 35 yaşındaki Nina Martinez'in, böbreğini kendisi gibi HIV taşıyıcısı bir hastaya bağışladığını ve hayattaki HIV taşıyıcısından dünyada ilk böbrek nakli olduğu düşünülen ameliyatın başarılı geçtiğini duyurdu.

AA'nın haberine göre; başka birinin yaşamında fark yaratmak ve HIV konusunda olumsuz kanıya karşı koymak için böyle bir karar verdiğini dile getiren bağışçı Martinez ve nakil yapılan hastanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

ON BİNLERCE HIV HASTASINA İYİ HABER

Cerrah Dorry Segev de pazartesi günü yapılan nakil ameliyatının dünyada ilk olma özelliği taşıdığını vurgulayarak, on binlerce HIV hastası için bundan böyle hayattaki bir kişiden böbrek bağışının mümkün olabileceğini söyledi.

Doktorlar, yakın geçmişte yaşamını yitirmiş HIV taşıyıcılarından yine HIV taşıyıcılarına organ nakli yapmaya başlamıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi, yeni HIV tedavilerinin, bağış yapan kişinin kalan böbreğine daha az zarar verdiğinden böyle bir naklin zamanı olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.

