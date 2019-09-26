HABER

HIV virüsünü Çin’de ortaya çıkaran Çinli doktor, sığındığı ABD’de hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:28 | Son Güncelleme

Çin’de 1990’lı yıllarda HIV virüsü ve Hepatit salgınını ortaya çıkararak binlerce kişinin de hayatını kurtaran Dr.

Çin’de 1990’lı yıllarda HIV virüsü ve Hepatit salgınını ortaya çıkararak binlerce kişinin de hayatını kurtaran Dr. Shuping Wang, sığındığı ABD’de hayatını kaybetti.
1990’lı yıllarda Çin’de HIV virüsünü ve hepatit salgınını ortaya çıkaran Dr. Shuping Wang, sığındığı ABD’nin Utah eyaletinde 59 yaşında hayatını kaybetti. Wang, 1991 yılında Çin’in Henan eyaletinde plazma toplama merkezinde görevlendirilmiş, yüzlerce yerel vatandaş da hükümet tarafından işletilen kan bankalarına kan satıyordu. Ancak, kısa bir süre sonra kan satışının ciddi bir sağlık riskine neden olabileceği anlaşıldı. Çapraz bulaşma gibi, yetersiz kan topa-kama metotları çok sayıda dönerden, diğer donörlere Hepatit C bulaşması ihtimali ortaya çıktı. Wang, merkezde görevli yöneticileri bu konuda uyarmasına rağmen ciddiye alınmadı. Ancak aldığı olumsuz yanıta rağmen vazgeçmeyen Wang, konuyu bu kez Sağlık Bakanlığına taşıdı. Sağlık Bakanlığı yaptığı inceleme sonucunda tüm donörlerin Hepatit C testinden geçmesi gerektiği kararına vardı. Ancak, alınan kararının ardından Dr. Wang “ispiyoncu” olmakla suçlandı ve işi bırakmaya zorlandı. Yöneticileri tarafından da “işi engellemekle” suçlanan Wang, görevden alınarak sağlık bürosuna atandı.
İkinci bir skandalı ortaya çıkardı
Sağlık konusundaki çalışmalarından vazgeçmeyen Wang, 1995 yılında ikinci bir sağlık skandalını ortaya çıkardı. Wang, HIV virüsü taşıyan ve 4 farklı bölgede kan satışına devam eden bir donörü ortaya çıkardı. Dr. Wang, Henan eyaletindeki tüm kan merkezlerini yöneticilerini bir kez daha uyardı ancak, bir kez daha olumsuz bir yanıt aldı. Elini taşın altına koyarak sorunu çözmeye çalışan Wang, çeşitli test kitleri alarak rast gele donörlerden 400 örnek aldı. Yapılan tesler sonucun yüzde 13 oranında HIV virüsü tespit etti. Bu kez sonuçları başkent Pekin’deki yetkililere kadar götüren Wang, evine döndüğünde hedef alındı.
Salgını ortaya çıkarmasıyla binlerce kişinin de hayatını kurtaran Dr. Shuping Wang, işini kaybetti, saldırıya uğradı ve virüsü ortaya çıkarmasının ardından kliniği de yakılıp yıkıldı. Wang, olayların ardından Çin’den ayrılarak bir daha ülkesine dönmedi.
Dr. Shuping Wang’ın hayatından esinlenen oyun Londra’da sahnelenirken Wang oyunda “halk sağlığı kahramanı” olarak anılıyor.

Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı! Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!
Anadolu Ateşi Mersin’de gösteri yaptıAnadolu Ateşi Mersin’de gösteri yaptı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran-4 operasyonu başladı İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran-4 operasyonu başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran-4 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran-4 operasyonu başladı

Hastane asansöründe yankesicilik!

Yaş 70! Yaptığıyla şoke etti

Korkunç olayda ses kayıtları delil sayıldı! "Mermiler bitinceye kadar ateş ettim"

Korkunç sözler: Mermiler bitinceye kadar ateş ettim

AK Parti'den Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi!

AK Parti'den Veliaht Prens'e Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi!

Dumansız Araç Uygulaması! 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası

5 bin 63 kişiye sigara cezası!

Son dakika! Mahkeme Müjdat Gezen hakkındaki kararını açıkladı

Müjdat Gezen davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.