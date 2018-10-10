HIV'li hasta mide lenfomasından kendi kök hücresiyle kurtuldu

M.B, burada kendi kök hücresinden yapılan nakille lenfomadan kurtularak sağlığına kavuştu.

Doktorların kök hücre naklinin şart olduğunu söylemesinin ardından hasta, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemik İliği Nakil Merkezine sevk edildi.

Aynı hastanede iki yıl sonra midesinde lenfoma tespit edilen M.B'ye kemoterapi uygulandı. İlk zamanlar kanserli hücrelerin ilerlemesini durduran ve hastada iyileşme sağlayan kemoterapi uygulamasından 5 yıl sonra hastalık yeniden nüksetti.

Bayraklı ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki M.B'ye 2009 yılında kilo kaybı ve çeşitli sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "HIV pozitif" teşhisi kondu.

Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Oktay Bilgir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinin 2018 yılında hizmete girdiğini, HIV pozitif teşhisi konularak kemik iliği nakli yaptıkları tek hastalarının M.B. olduğunu söyledi.

Tedavi sürecinde hassas bir yol izlediklerini belirten Bilgir, "Bu hastalar birçok ünitede tedavi açısından korkulan çekinilen hasta grubu içinde yer alıyor. Biz burada hastalığını tedavi edip nakil yaptık. Şu anda hastamız son derece iyi." dedi.

Tedavi sürecinde M.B'nin moralinin arttığını anlatan Bilgir, ailesinin de kendilerine çok destek verdiğini, bu sayede hastalarının başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini ifade etti.

- Sıfırın altında 80 derecede donduruldu

Bilgir, M.B'ye uyguladıkları otolog kemik iliği naklini ise şöyle anlattı:

"Hastanın kemik iliğini özel ilaç vererek yükseltiyoruz. Belli bir noktaya geldikten sonra makinayla kök hücrelerini topluyoruz. Onları sıfırın altında 80 derecede donduruyoruz. Daha sonra hastaya yüksek doz kemoterapi veriyoruz. Verdiğimiz kemoterapi hastanın kemik iliğini ve organdaki her şeyini silmektedir. Kemoterapiyle hastalığı yok edilirken kemik iliği zarar görmektedir. O yüzden biz kemik iliğinin zarar görmesini önlemek için daha önce zarar gören kemik iliğini hastamıza vererek kemoterapinin yan etkilerini ortadan kaldırıyoruz."