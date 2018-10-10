HABER

HIV'li hasta mide lenfomasından kendi kök hücresiyle kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 11:06 | Son Güncelleme

İzmir'de önce HIV virüsü bulaşan, ardından mide lenfomasına yakalanan hasta, kemoterapi tedavisi sonuç vermeyince kök hücre nakliyle lenfomayı yendi - Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemik İliği Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr Oktay Bilgir: "Bu hastalar birçok ünitede tedavi açısından korkulan çekinilen hasta grubu içinde yer alıyor. Biz burada hastalığını tedavi edip nakil yaptık. Şu anda hastamız son derece iyi" - Hasta M.B: "Hiç ümidimi kaybetmedim çünkü onu kaybedersen hayat bitiyor. Hastalık sürecinde ailemle vakit geçirmeyi özlemiştim, şimdi bol bol zaman geçiriyorum"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de, HIV virüsü bulaştıktan sonra mide lenfoması teşhisi konan hasta, kemoterapi tedavisi sonuç vermeyince uygulanan kök hücre nakliyle kanserden kurtularak sağlığına kavuştu.

Bayraklı ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki M.B'ye 2009 yılında kilo kaybı ve çeşitli sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "HIV pozitif" teşhisi kondu.

Aynı hastanede iki yıl sonra midesinde lenfoma tespit edilen M.B'ye kemoterapi uygulandı. İlk zamanlar kanserli hücrelerin ilerlemesini durduran ve hastada iyileşme sağlayan kemoterapi uygulamasından 5 yıl sonra hastalık yeniden nüksetti.

Doktorların kök hücre naklinin şart olduğunu söylemesinin ardından hasta, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemik İliği Nakil Merkezine sevk edildi.

M.B, burada kendi kök hücresinden yapılan nakille lenfomadan kurtularak sağlığına kavuştu.

- "Korkulan bir hastalığı nakil yapıp tedavi ettik"

Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Oktay Bilgir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinin 2018 yılında hizmete girdiğini, HIV pozitif teşhisi konularak kemik iliği nakli yaptıkları tek hastalarının M.B. olduğunu söyledi.

Tedavi sürecinde hassas bir yol izlediklerini belirten Bilgir, "Bu hastalar birçok ünitede tedavi açısından korkulan çekinilen hasta grubu içinde yer alıyor. Biz burada hastalığını tedavi edip nakil yaptık. Şu anda hastamız son derece iyi." dedi.

Tedavi sürecinde M.B'nin moralinin arttığını anlatan Bilgir, ailesinin de kendilerine çok destek verdiğini, bu sayede hastalarının başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini ifade etti.

- Sıfırın altında 80 derecede donduruldu

Bilgir, M.B'ye uyguladıkları otolog kemik iliği naklini ise şöyle anlattı:

"Hastanın kemik iliğini özel ilaç vererek yükseltiyoruz. Belli bir noktaya geldikten sonra makinayla kök hücrelerini topluyoruz. Onları sıfırın altında 80 derecede donduruyoruz. Daha sonra hastaya yüksek doz kemoterapi veriyoruz. Verdiğimiz kemoterapi hastanın kemik iliğini ve organdaki her şeyini silmektedir. Kemoterapiyle hastalığı yok edilirken kemik iliği zarar görmektedir. O yüzden biz kemik iliğinin zarar görmesini önlemek için daha önce zarar gören kemik iliğini hastamıza vererek kemoterapinin yan etkilerini ortadan kaldırıyoruz."

Merkezin Sorumlu Yardımcı Hekimi Doç. Dr. Füsun Gediz ise hastalarının HIV pozitif olduğu için nakil sürecinin diğer hastalara göre zor geçtiğini dile getirdi.

HIV pozitiflerde mide lenfomasının diğer hastalara göre yoğun olarak seyrettiğine dikkati çeken Gediz, "Hastamızda lenfoma gelişimine eğilim yaratan HIV pozitifliği vardı. Naklimizi başarılı bir şekilde tamamladık. Hastalığın tekrarlama durumu olmasına rağmen şu anda hastalığını atlatmış durumda." diye konuştu.

- "Ümidimi hiç kaybetmedim"

M.B. ise hastalığının yıllar sonra tekrarlamasıyla zor günler yaşadığını, kök hücre nakliyle yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu aktardı.

Kök hücre naklinin yapıldığı ilk günlerde çok korktuğunu belirten M.B, "Hiç ümidimi kaybetmedim çünkü onu kaybedersen hayat bitiyor. Doktorlarım 1,5 ay içinde nakil olmamı sağladı. Hastalık sürecinde ailemle vakit geçirmeyi özlemiştim, şimdi bol bol zaman geçiriyorum." ifadelerini kullandı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Hasankeyf'teki taşınma için İngilizce ve Kürtçe tanıtım filmiHasankeyf'teki taşınma için İngilizce ve Kürtçe tanıtım filmi
Trafik kazasında oğlu ölen baba, gözyaşları içinde 'tanık' arıyorTrafik kazasında oğlu ölen baba, gözyaşları içinde 'tanık' arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HIV kök nakil hücre tedavisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

İlginizi Çekebilir

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Tuna'dan canlı yayında Melih Gökçek açıklaması: Herkes her şeyin farkında!

Mustafa Tuna'dan canlı yayında Melih Gökçek açıklaması: Herkes her şeyin farkında!

Konyaaltı sahilinde görüntülendi! 'Bu derinlikte nadir görülür'

Konyaaltı sahilinde görüntülendi! 'Bu derinlikte nadir görülür'

MHP'li isimden dikkat çeken sözler! 'Erdoğan'a kırıldım'

MHP'li isimden dikkat çeken sözler! 'Erdoğan'a kırıldım'

Dost kazığının böylesi!

Dost kazığının böylesi!

Antalya Kumluca'da 3 büyüklüğünde deprem

Antalya Kumluca'da 3 büyüklüğünde deprem

Hadi ipucu sorusu: Üstü keten tabanı ipten örme katalan ayakkabılarına ne adı verilir? (10 Ekim Hadi 12.30)

Hadi ipucu sorusu: Üstü keten tabanı ipten örme katalan ayakkabılarına ne adı verilir? (10 Ekim Hadi 12.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.