HABER

Hız facia getirdi: 2 ölü 3 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gönen ilçesinde eğlenceden dönen 5 kişi aşrı hız yüzünden kanala uçtu.

Hız facia getirdi: 2 ölü 3 ağır yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde eğlenceden dönen 5 kişi aşrı hız yüzünden kanala uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Gönen-Biga Karayolu 3 kilometresinde kanala uçan 17 EF 960 plakalı araçta bulunan 5 kişiden 2’si olay yerinde öldü, 3 kişi hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre; sabah 5.30 sıralarında Gönen’deki bir eğlence merkezinden dönen şahıslar Gönen-Biga karayolunda Hasanbey Mahallesi yakınlarında aşırı hız yüzünden 17 EF 960 plakalı özel araç ile şarampole uçtu.
Şarampole uçan araç sulama kanaletlerine çarparak takla attı. Kaza yapan araçta bulunan B.U.Ö. ile A.G. isimli şahıslar hayatını kaybederken, A.O.D. , E.D., M.A. isimli şahıslar olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Hastaneye kaldırılan şahısların tedavisi devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Olayla alakalı adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Hız facia getirdi: 2 ölü 3 ağır yaralı

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
İzmir açıklarında 62 kaçak göçmen yakalandıİzmir açıklarında 62 kaçak göçmen yakalandı
Cep telefonu çalan motosikletli kapkaççılardan biri yakalandı, diğeri aranıyorCep telefonu çalan motosikletli kapkaççılardan biri yakalandı, diğeri aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi!

Kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.